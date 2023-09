Samsun Tabip Odası, Doktorun Kaçırılmasını Protesto Etti

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Tabip Odası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Mustafa Erdem'in bir hasta yakını tarafından silah zoruyla kaçırılarak darp ve tehdit edilmesini Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde protesto etti. Uzm. Dr. Sıla Karagöz Özen yaptığı açıklamada, "Bundan sonra ne olacak, sıra hangimizde? Biz hekimler ve sağlık çalışanları görevimizi yaparken, topluma sağlık hizmeti sunarken öldürülüyoruz, darp ediliyoruz, hakaretlere maruz kalıyoruz. Artık kınama mesajı yayınlamak istemiyoruz" dedi.

Samsun Tabip Odası, Dr. Mustafa Erdem'in bir hasta yakını tarafından silahla alıkonulmasını, darp ve tehdit edilmesini protesto etti. Samsun Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri ve sağlıkçılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde olaya tepkilerini dile getiren bir basın açıklaması yaptı.

"SON 3 AY İÇİNDE 3 MESLEKTAŞIMIZ ŞİDDETLE KARŞI KARŞIYA KALDI"

Samsun Tabip Odası adına konuşan Uzm.Dr. Sıla Karagöz Özen şunları söyledi:

"Bugün burada basın açıklaması yapma sebebimiz maalesef yeni bir sağlıkta şiddet olayı ile karşı karşıya kalmamızdır. Bu hastanede görev yapan Op. Dr. Mustafa Erdem, bir hasta yakını tarafından silahla kaçırılmış, tehdit edilmiş, darp edilmiştir. Emniyet güçlerinin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu hayati bir yaralanma olmadan doktorumuz kurtarılmıştır. Meslektaşımıza geçmiş olsun diyor, her yönden sosyal ve hukuki desteğimizi sunuyoruz. Olayda emeği geçen emniyet güçlerine de teşekkür ediyoruz. Sağlıkta şiddet, toplumsal şiddetten bağımsız bir olgu değildir. Kışkırtılmış sağlık talebi, siyasi iradenin hekimler başta olmak üzere sağlık mesleği mensuplarını değersizleştirmesi, konuyla ilgili yasaların uygulanmasıyla ilgili problemler sağlıkta şiddetin nedenlerinden sadece birkaçıdır. Samsun ilinde ne yazık ki çok değerli meslektaşlarımız Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir'i 2015 yılında görev yerlerinde karşılaştıkları saldırılar sonucu kaybettik. Ardından gün geçmedi ki yeni bir şiddet olayı yaşanmasın. Sadece geçtiğimiz 3 ay içinde bile ilimizde 3 meslektaşımız görev başında şiddet olayı ile karşı karşıya kaldı. Son olarak da dün meslektaşımız Dr. Mustafa Erdem kendisini günlerce takip eden ve planlayarak saldırıya geçen bir hasta yakını tarafından silahla alıkonuldu. Meslektaşımızın bugün hayatta olması, aramızda olması bizim için tek ve en önemli teselli. Saldırganın yakalandığı ve hukuki sürecin başladığı bilgisini de paylaşmak istiyoruz.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE ÇÖZÜM ÜRETİLSİN İSTİYORUZ"

Bundan sonra ne olacak, sıra hangimizde? Biz hekimler ve sağlık çalışanları görevimizi yaparken, topluma sağlık hizmeti sunarken öldürülüyoruz, darp ediliyoruz, hakaretlere maruz kalıyoruz. Geçen yıl meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya yine görevi başındayken silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Biz yine burada toplandık ve aynı şeyleri konuştuk. Artık kınama mesajı yayınlamak istemiyoruz. Artık bir meslektaşımızın daha canı yansın istemiyoruz. Artık şiddet nedeniyle iş bırakmak istemiyoruz. 2023 yılı ilk 8 ayında Samsun ilinde 22 meslektaşımız yurt dışında çalışabilmek için iyi hal belgesi almıştır. Çözüm istiyoruz. Tüm bileşenler bir araya gelerek çözüm üretebilsin istiyoruz. İlimizde sağlıkta şiddeti ortadan kaldırmak ve huzurla her vatandaşa sağlık hizmeti sunabilmek, güvenli çalışma ortamlarında çalışabilmek istiyoruz. Bizler, sistem her tıkandığında, her ekonomik krizde, burnundan soluyan vatandaşla karşı karşıya geliyoruz, sağlıkta şiddet bu yüzden politik bir olaydır ve çözümü, bakış açısı ve bütünüyle politika değişikliği gerektirir. Bunu yapacak gücümüz ve enerjimiz var. Artık bu son olsun! Artık yeter, sağlıkta şiddet sona ersin diyoruz. 'Artık doktor dövebiliyoruz' diyen, bunu bir konfor alanı olarak sunan anlayış ülkenin tıp ortamına ve halkın sağlık hakkına doğrudan saldırı içindedir. Doktor arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun diyor, hiçbir zaman meslektaşlarımızı yalnız bırakmayacağımızı ve her türlü mücadelede sonuna kadar yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz."