Sağlık Sen Mersin Şube Başkanı: Zor dönemleri geride bırakıp rahatlayacağız

Sağlık Sen Mersin Şube Başkanı Hasan Özer, ülke olarak zor bir yılın son çeyreğine girildiğini belirterek, pandemi sonrası yaşanan ekonomik krizlerin hazineye büyük külfet yüklediğini söyledi. Özer, herkesin el birliğiyle devletin yanında olması gerektiğini vurgulayarak, zor dönemleri geride bırakıp rahatlayacağımız günlerin geleceğine inandığını ifade etti.

Sağlık Sen Mersin Şube Başkanı Hasan Özer, ülke olarak zor bir yılın son çeyreğine girildiğine işaret ederek, "Asrın felaketi, Eyt, pandemi sonrası dünyada yaşanan ekonomik krizler hepimizi etkiledi. En çokta hazineye büyük külfet yükledi. Her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık gelecektir. Bu zor dönemleri hep birlikte geride bırakıp, ülke olarak rahatlayacağımız günler gelecektir" dedi.

Özer, İhlas Haber Ajansı Mersin Bürosunu ziyaret ederek, sendikal çalışmalar ve elde edilen kazanımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gerçek dostluğun samimiyet gerektirdiğini, dar zamanda dilde değil yürekten yapılan eylem istediğini dile getiren Özer, "Ülke olarak zor bir yılın son çeyreğine girmiş bulunmaktayız. Asrın felaketi, Eyt, pandemi sonrası dünyada yaşanan ekonomik krizler hepimizi etkiledi. En çokta hazineye büyük külfet yükledi. Depremde yıkılan illerimizde şov yapanların hepsi geri çekildi ve sadece devletimiz kaldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bu illerde yıkılan evlerin yerine yaklaşan kış aylarına yenisini yetiştirmek, oradaki insanlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için, devletimizin var gücüyle çalıştığına hepimiz şahidiz" ifadelerini kullandı.

Bu zor dönemlerde herkesin el birliğiyle devletin yanında olması gerektiğine işaret eden Özer, "Gerçek dostluk, samimiyet dar zamanda belli olur. Böyle bir dönemde hiçbirimiz gelecek nesillerimizi bile olumsuz yönde etkileyen 'EYT dursun' diyemedik. Her şeyi devletten bekleyen bir toplum olduk. Herkes yapılan zamları konuşurken hiçbirimiz devletin yaptıklarını görmedik. Rahmetli Erbakan'ın yüzde 50 zammından daha büyük zam oranı temmuz ayında tüm memurlarımıza bu zor dönemde yapıldı. En düşük emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinde önemli iyileştirmeler oldu. İleriki dönemlerde daha iyileri de olacaktır. Unutmayalım ki şükür nimeti, şikayet derdi arttırır" diye konuştu.

En son yapılan toplu sözleşmede yapılacak olan zamlar hariç, 3600 ek gösterge, 4688 sayılı sendikalar kanunu ile ilgili çalışma başlatılması gibi önemli konuların yanında, işkolu kazanımlarının da mutabakatla sonuçlandığını hatırlatan Özer, sağlık iş kolunda taban-teşvik oranlarında, nöbet ücretlerinde artışın yanı sıra ayda 12 güne kadar yıllık izinlerden kesinti yapılmaması gibi geneli ilgilendiren birçok kazanım elde edildiğini de anımsattı.

Her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık geleceğini kaydeden Özer, "Bu zor dönemleri hep birlikte geride bırakıp, ülke olarak rahatlayacağımız günler gelecektir. Allah'ın izniyle daha güzel kazanımların olduğu günlerin sevincini de geçmişte olduğu gibi, yine hep birlikte yaşayacağız" dedi.

İHA Mersin Sorumlusu Hüseyin Kar da Sağlık Sen Mersin Şube Başkanı Hasan Özer'e çalışmalarında başarılar diledi. - MERSİN