Sağlık-Sen 2024-2025 toplu sözleşme teklifini açıkladı! İşte memur ve memur emeklileri için istenen zam oranı
Sağlık Haberleri
Sağlık-Sen 2024-2025 yıllarını kapsayan memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme teklifini açıkladı. Sendika, Memur-Sen gibi 2024'te yüzde 70, 2025'te yüzde 40 olmak üzere 2 yıl için yüzde 110 zam talep etti. Ayrıca kamu görevlilerine aylık 7.650 TL kira yardımı yapılması istendi.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü itibarıyla başlayacak. 1 ay sürecek görüşmelerde yetkili konfederasyon Memur-Sen, hafta başında teklifini açıklamıştı. Zammın önümüzdeki yıl 6 yerine 3'er aylık dönemde yapılmasını isteyen Memur-Sen, 2024'te yüzde 70, 2025'te ise yüzde 40 olmak üzere 2 yıl için toplamda yüzde 110 zam isterken, kamu görevlileri için aylık 7.650 TL kira yardımı talep etti. Sağlık Sen'de bugün teklifini açıklayarak Memur-Sen ile aynı taleplerde bulundu.
Sağlık Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan "2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle memur maaşlarına refah payı dahil, 1'inci 3 ayda yüzde 35, 2'nci üç ayda yüzde 10, 3'üncü 3 ayda yüzde 15, 4'üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise 6'şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil; birinci 6 ayda yüzde 25 ve İkinci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz" dedi.
Doğan ayrıca "Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi, Kamu çalışanlarına aylık 7 bin 650 TL kira yardımı yapılması, 1'inci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600 olması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi genel taleplerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.
Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyon olan Memur-Sen'in hafta başında açıkladığı talepler şöyle:
- Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.
- Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;
2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,
2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.
- Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.
- 1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.
- Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.
- Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.
- Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.
- Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.
- Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.
- Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.
- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.
- Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.
- Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.
- Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.
- 4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.
- Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.
- Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.
- Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.
- Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.
- Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.
- Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.
- 8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.
- Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.