QNB Finansbank 'Pembe Top Tenis Turnuvası' düzenledi

Meme kanserine farkındalık için 'Pembe Top Tenis Turnuvası' düzenlendi

İSTANBUL, (DHA)- QNB Finansbank çalışanları tarafından meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Pembe Top Tenis Turnuvası' sona erdi. Meme kanseri sebebiyle başta finansçı Elif Yavaş olmak üzere tüm hayatını kaybedenleri anmak, hastalığı geçirip atlatan ya da hastalıkla mücadele eden finansçılara ve yakınlarına destek olmak amacıyla düzenlenen turnuvada, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

' Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için 'Pembe Top Tenis Turnuvası'nın ikincisi, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, genel müdür yardımcıları ve banka çalışanlarının katılımı ile düzenlendi. 8 Ekim Pazar günü Optimum Tenis Akademisi'nde gerçekleşen turnuvanın açılış maçını, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras yaptı. Eski Beşiktaşlı futbolcu Metin Tekin, Türkiye tenis şampiyonları Yavuz Erkangil ve Erhan Oral ve milli tenisçi Başak Eraydın ve genç milli tenişçi Leyla Elmas turnuvada oynayan isimler arasında yer aldı.

Turnuvaya, 16 finansçı oynayarak yüzlerce finansçı ise izleyici olarak katıldı. Meme kanseri sebebiyle hayatını kaybeden banka çalışanı Elif Yavaş'ın hastalıkla mücadelesi sırasındaki önerisinden yola çıkılarak hayata geçirilen etkinlikte, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

'KIYMETLİ BİR ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZI BU SEBEPLE KAYBETTİK'

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras Pembe Top Tenis Turnuvası'nda yaptığı açıklamada, 'Meme kanseri farkındalığı biz finansçılar için hassas bir çizgi. Kıymetli bir çalışma arkadaşımızı bu sebeple kaybettik. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyorum. Hastalığı sürecinde Elif Yavaş'ın önerisinden yola çıkılarak düzenlediğimiz 'Pembe Top Tenis Turnuvası'nı bu yıl ikinci kez gerçekleştiriyoruz' dedi.

Aras, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlendi. QNB Finansbank olarak da meme kanserine ilişkin tanı, teşhis, korunma ve tedavi yöntemleri konularında farkındalık yaratmayı çok önemsiyoruz ve dikkat çekmek istiyoruz. Finansçılarımız turnuvayı sahiplendiler. Bugün burada yer alarak meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek amacıyla bizlere kortta eşlik eden sporcularımıza ve tüm katılımcılarımıza bu bilincin yayılmasına sundukları katkı ve katılımlarından ötürü teşekkür ederiz.'