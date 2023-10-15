Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, kafa vuruşlarının futbolcularda bunama ve alzheimer hastalığına neden olduğunu belirtti. Yapılan araştırmalar, futbolcularda alzheimer riskinin normal insanlara göre 2 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle dünya çapında önlemler alınmaya başlandı.

Prof. Dr. Vefik Arıca: "Kafa vuruşu futbolcularda bunama, alzheimera neden oluyor"

YALOVA - Prof. Dr. Vefik Arıca, "Kafa vuruşlarından sonra mikro düzeyde bir travma oluyor ve hücresel, bizim göremediğimiz düzeyde hasarlar gittikçe birikiyor. Her kafa vuruşunda bu hasar gittikçe artıyor ve ilerleyen dönemlerde bunama, alzheimera neden oluyor" dedi.

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, dünyada alzheimer riskinin gittikçe artığını söyledi. Dünyada 65 yaş üzerinde yaklaşık 57 milyon insanın alzheimer hastası olduğunu anlatan Prof. Dr. Arıca, ilerleyen yıllarda bu sayının artmasının beklendiğini dile getirdi.

Futbolcularda risk 2 kat fazla

Yapılan araştırmalarda futbolcuların Alzheimer riskinin daha çok olduğunun ortaya koyulduğunu dile getiren Arıca, şöyle konuştu:

"Özellikle futbolcularda yapılan yüksek miktarda kişinin olduğu, 6 bin futbolcu ve 56 bin normal insan karşılaştırılmış. Ortalama 95 yıl karşılaştırılmış ve şöyle sonuçlar bulunmuş, özellikle kafa toplarına çıkan futbolcularda ilerleyen dönemlerde alzheimer ve bunama riski ortama 2 kat daha fazla bulunmuş. Özelikle 65 yaş üzerinde bu risk çok daha da artmakta ama normal kafa vuruşlarına çıkmayan kalecilerde normal insanlar gibi bulunmuş. Bu nedenle aslında dünya önlemlerini almaya başladı. Özellikle İngiltere futbol federasyonu 12 yaş altındaki futbol oynayan çocuklarda kafa vuruşlarına çıkmayı yasakladı. İskoçya'da aynı şekilde kararlar aldı. Aslında dünya kafa vuruşlarını özellikle çocuk yaştaki kafa vuruşlarını futboldaki yasaklamaya doğru gidiyor."

Prof. Dr. Vefik Arıca, alzheimer hastalığının sadece kafa vuruşlarıyla olmadığını sigara, alkol, depresyon, obezite ve genetik faktörlerin olmasının bu risk daha da artırdığını söyledi. Kafa vuruşlarının oluşturduğu etki hakkında bilgi veren Arıca, "Özellikle kafa vuruşlarından sonra mikro düzeyde bir travma oluyor ve hücresel, bizim göremediğimiz düzeyde hasarlar gittikçe birikiyor. Her kafa vuruşunda bu hasar gittikçe artıyor ve ilerleyen dönemlerde bunama, alzheimera neden oluyor" ifadesini kullandı.