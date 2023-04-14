Prof. Dr. Boztosun: Küçük değişiklikler kalp sağlığı için büyük fark yaratabilir

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp sağlığına ilişkin uyarılarda bulundu. Sigara ve alkol bırakma, tuzu azaltma, diyet ve kiloya dikkat etme, aktif olma, stres yönetimi, kan basıncı ve kolesterol seviyesi kontrolü, aile öyküsü öğrenme gibi küçük değişiklikler kalp sağlığı için büyük fark yaratabilir.

Her 4 ölümden birinin kalp hastalığı nedeniyle gerçekleştiğine dikkati çeken Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Hayatımızda yapacağımız küçük değişiklikler kalp sağlığımız için büyük fark yaratabilir. Bunun için sigarayı ve alkolü bırakın, tuzu azaltın, diyetinize ve kilonuza dikkat edin, aktif olun, stresinizi yönetin, kan basıncınızı ve kolesterol seviyenizi kontrol ettirin, aile öykünüzü öğrenin, koroner kalp hastalığının erken belirtileri konusunda farkında olun" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, 10-16 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında kalp sağlığının korunmasına ilişkin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp hastalığının dünya çapında önde gelen ölüm sebeplerinden biri olduğunu vurgulayarak "Kalp hastalığı her 4 ölümün birinden sorumludur. Kalp hastalıkları her yıl, tüm kanser türlerinin toplamından daha fazla insanın ölümüne yol açıyor. Bununla birlikte kalp hastalığından korunmak için sağlıklı kiloyu koruma, fiziksel aktivitede bulunma ve kalp sağlığına uygun bir diyet izleme gibi alışkanlıklar sayesinde mucizeyle çığır açan bir tedavi gerektirmeden de önlenebilir" diye konuştu.

EN ÖNEMLİSİ SİGARAYI BIRAKIN, TUZU AZALTIN, HAREKETE GEÇİN

Günlük yaşamda yapılacak küçük değişikliklerle büyük fark yaratabileceğimizi ve bu nedenle farkındalığın önemine dikkati çeken Prof. Dr. Bilal Boztosun, 10 basit değişikliği şu şekilde açıkladı:

"Sigarayı bırakın. Sigarayı bırakmak, bir insanın daha uzun yaşamak için yapabileceği en önemli şeydir. Sigara içiyorsanız, kalp krizi geçirme olasılığınız sigara içmeyen birine göre iki kat daha fazladır. Ancak sigarayı bıraktığınız andan itibaren kalp krizi riski azalmaya başlar. Halka açık yerlerde sigara içme yasakları sigarayı bırakmak için insanlara çok büyük bir motivasyon sağladı.

Tuzu azaltın. Çok fazla tuz, koroner kalp hastalığı geliştirme riskini artıran yüksek tansiyona neden olabilir. Cips, tuzlu yemişler, konserve ve paket çorbalar ve soslar, kuru fasulye ve konserve sebzeler, etli turtalar, pizzalar ve hazır yemekler gibi yiyeceklerden kaçının. Sağlıklı görünen birçok kahvaltılık gevrek ve ekmek aynı zamanda yüksek düzeyde tuz içerir, bu yüzden bunlara da dikkat edin.

Diyetinize dikkat edin. Sağlıklı bir diyet, kalp hastalığı geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilir ve ayrıca kalp krizinden sonra hayatta kalma şansını artırmaya yardımcı olabilir. Bol miktarda taze meyve ve sebze, yağlı balık, tam tahıllı ekmek, makarna ve pirinç gibi nişastalı yiyecekler içeren dengeli bir beslenmeye çalışmalısınız. Bisküvi, kek, hamur işleri ve süt ürünleri gibi doymuş yağ ve şeker oranı yüksek yiyeceklerden kaçının"

"ÇOK FAZLA ALKOL KALP KASINA ZARAR VEREBİLİR"

"Alkolü bırakın. Çok fazla alkol kalp kasına zarar verebilir, kan basıncını artırabilir ve ayrıca kilo alımına neden olabilir. Aşırı içme kalp krizi geçirme riskinizi artıracaktır. Daha önceleri ılımlı alkol tüketimi kalp sağlığına faydalı olabileceği ifade edilse de son yayınlar ışığında günde bir kadeh içecek bile kalp sağlığı üzerine olumsuz etki gösterebiliyor. Bu nedenle alkolü alıyorsanız mutlaka bırakmalısınız"

"Aktif olun. Kalp bir kastır ve her kalp atışında vücudunuza verimli bir şekilde kan pompalayabilmesi için formda kalması için onun da egzersiz yapması gerekir. Günde 30 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmayı hedeflemelisiniz. Bu zor gibi görünüyorsa, yavaş tempoda başlayın ve kademeli olarak artırın. Formda kalmak sadece fiziksel sağlığınıza fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığınızı ve esenliğinizi de geliştirir"

"Kilonuzu kontrol edin. Tüm Dünya'da aşırı kilolu insanların sayısı hızla artıyor - yetişkin nüfusun yarısından fazlası zaten aşırı kilolu veya obez. Yağ olarak çok fazla ağırlık taşımak sağlığınızı büyük ölçüde etkileyebilir ve koroner kalp hastalığı ve diyabet gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların riskini artırır. Fazla kilolu veya obezseniz, yediklerinizde küçük ama sağlıklı değişiklikler yaparak başlayın ve daha aktif olmaya çalışın"

"KAN BASINCINIZI VE KOLESTEROL SEVİYENİZİ KONTROL ETTİRİN"

Prof. Dr. Boztosun önerilerine şöyle devam etti:

"Kan basıncınızı ve kolesterol seviyenizi kontrol ettirin. Kan basıncınız ne kadar yüksekse, yaşam beklentiniz o kadar kısadır. Yüksek tansiyonu olan kişilerde inme veya kalp krizi geçirme riski daha yüksektir. Karaciğer tarafından doymuş yağlardan üretilen kandaki yüksek kolesterol seviyeleri, koroner arterlerinizde koroner kalp hastalığı, felç ve dolaşımı etkileyen hastalıklar riskinizi artıran plak birikintilerine yol açabilir. Egzersiz yaparak ve yulaf fasulye, bakliyat, mercimek, kuruyemiş, meyve ve sebze gibi yüksek lifli yiyecekler yiyerek kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olabilirsiniz"

Stres seviyenizi yönetmeyi öğrenin. İşlerin üstünüze geldiğini fark ederseniz, doğru dürüst yemek yiyemeyebilir, çok fazla sigara ve içki içebilir maalesef bu da kalp krizi riskinizi artırabilir.

Aile geçmişinizi kontrol edin. Özellikle birinci derece akrabanız yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ya da bazen hiçbir neden bulunamasa bile koroner kalp hastalığına yakalanmış ise o zaman siz de risk altında olabilirsiniz.

Koroner kalp hastalığının erken belirtilerinin neler olduğu konusunda farkındalık. Göğüste, boyunda, kolda veya midede efor sarf ettiğinizde ortaya çıkan ancak istirahatle geçen gerginlik veya rahatsızlık, tedavi edilmediği takdirde kalp krizine yol açabilen kalp ağrısının ilk belirtisi olabilir."