Özel hastane fazla para almıştı! 11 Bin 400 lirasını KDK sayesinde geri aldı

Özel hastane fazla para almıştı! 11 Bin 400 lirasını KDK sayesinde geri aldı
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel bir hastanede tedavi gören vatandaşın fazladan alınan 11 bin 400 TL'lik ücretini iade ettirdi. KDK'nın müdahalesi ile vatandaşın mağduriyeti giderildi ve haksız yere alınan para geri ödendi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel bir hastanede tedavi olan vatandaştan fazladan alınan 11 bin 400 liranın iadesini sağladı.

Özel hastane fazla para almıştı! 11 Bin 400 lirasını KDK sayesinde geri aldı

SGK TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını belirten kişi, ücret iadesi için SGK'ye başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı.

Özel hastane fazla para almıştı! 11 Bin 400 lirasını KDK sayesinde geri aldı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU DEVREYE GİRDİ

Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, fazla alınan ücretin iadesinin sağlanmasını istedi. Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu. Hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucudan fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti.

Haberler.com / Selcan Tüten - Sağlık
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