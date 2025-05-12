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Osmaniye'de Arıcılar, Yüksek Teknolojili Arı Kantarı ile İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor

Osmaniye'de Arıcılar, Yüksek Teknolojili Arı Kantarı ile İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor
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Osmaniye'de arıcılıkla uğraşan veteriner hekim Bünyamin Akın, yüksek teknolojili 'arı kantarı' kullanarak küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indiriyor. Arıcılığa getirdiği yeniliklerle, bal sağım zamanlarını anlık takip edebiliyor.

OSMANİYE'de arıcılar, veteriner hekim Bünyamin Akın'ın öncülüğünde Türkiye'de çok yaygın olmayan, yüksek teknolojili 'arı kantarı' kullanarak küresel iklim değişikliğinin getirdiği dezavantajları minimuma indirip, tüm kontrolleri cep telefonlarından sağlıyor.

İlçedeki Tüysüz beldesinde arıcılık yapan veteriner hekim Bünyamin Akın, küresel iklim değişikliğine karşı teknolojik önlemler almaya başladı. Kovanları 'arı bezi' ile saran Akın, sıcaklık değişkenliğini sabit tutup, kovanların hızlı hava değişimlerinden olumsuz etkilenmemesini hedefledi. Daha sonra kovanların altına Türkiye'de çok yaygın olmayan, yüksek teknolojili 'arı kantarı' yerleştiren Akın, kovan ısısı, arıların üretimi, kuluçka faaliyetleri, sağım dönemleri, ilaçlama ihtiyacını cep telefonundan anlık takip ediyor. Akın'ın öncülük ettiği sistemi bölgedeki arıcılar da kullanmaya başladı.

'BAL SAĞIM ZAMANLARINI KAÇIRMAMAMIZ GEREKİYOR'

Bünyamin Akın, teknolojinin arıcılığa büyük katkı sağladığını belirterek, kovanların altına yerleştirilen 'arı kantarı' sayesinde günlük bal üretimi ile kovan içi verileri anlık olarak cep telefonundan takip edebildiklerini aktardı. Akın, "Bu cihaz, bal akımını, kuluçka faaliyetlerini ve besleme zamanlarını takip etmemize olanak sağlıyor. Bal sağım zamanlarını kaçırmamamız gerekiyor. Aksi takdirde arılar ürettiği balı tekrar tüketebiliyor. Kilogramı 5-10 bin lira arasında olan ballar var, bunların ziyan olmaması için bu cihaz çok büyük avantaj sağlıyor" diye konuştu.

'BİLİMSEL OLARAK ÇOK FAYDA SAĞLIYOR'

Küresel iklim değişikliğinin bal sağım zamanlarını da değiştirdiğini kaydeden Akın, "Bal sağım zamanlarını kısa sürede anlamamız açısından arı kantarı bizlere kesin veri vermekte. Gelen veriler sayesinde bizler arı sağım zamanını biliyoruz. Ayrıca sensör var, bunu kovan içerisine koyuyoruz. Bu sensörler sayesinde bizlere bilgi geliyor. Örneğin kovan içinde kuluçka faaliyetleri var gibi. Eğer kışın besleme yapmamız gerekiyorsa 'besleme yap' diye uyarıyor. Arının kuluçka faaliyetleri bittiğini, ilaçlama yapabileceğimizi bildiriyor. Bu cihaz bize arıcılıkta ne yapmamız gerektiği noktasında bilimsel olarak çok fayda sağlıyor. Yeni bir sistem, daha önce normal kantarlar kullanılırdı. Bu sistemse kovanı hiç kaldırmadan günlük verileri telefonuma bildirim olarak gönderiyor ve bizler de ona göre hareket ediyoruz" dedi.

'YALANCI BAHAR ARILARIN ÖMRÜNÜ KISALTIYOR'

Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu da "Kantar sayesinde balın gelişini ve tükenişini izleyerek zamanında önlem alabiliyoruz. Eskiden bu verileri tahmini yöntemlerle elde ediyorduk. Artık arıcılar anlık veriyle hareket ediyor. 'Yalancı bahar olarak' bilinen dönemlerde arılar erken uyanarak dışarı çıkıyor ancak yiyecek bulamayıp ölüyorlar. Bu dönemlerde arıların ömürleri 1 aya kadar düşebiliyor. Arılar erken çıktıklarında geri dönemeyebiliyor, bu da büyük kayıplara yol açıyor" diye konuştu.

'ARI GÖRMEDEN ONLARCA KİLO BAL SATAN FİRMALAR VAR'

Gaffaroğlu, arı beslemesi hakkında da uyarılarda bulunarak, "Şeker vermekle arıya bal yaptırılmaz. Şeker, arının aç kalmaması için verilen bir takviyedir. Güçlü kolonilerde günlük 2 bin 500-3 bin yavru çıkıyor ve bunların beslenmesi gerekiyor. Besleme yapılmazsa arılar kendi yaptığı balı tüketir. Bu da verimi düşürür, koloni zayıflar. Arıcı, akreple, yılanla mücadele ederek dağlarda bal üretmektedir. Görüyoruz ki arı görmeden onlarca kilo bal satan firmalar var. Yani bal adı altında satılan ürünler var. Bu arıcıyı bal satışı yönünden, ekonomik yönden çok kötü etkilemektedir. Arıcılar zorlu doğa koşullarında bal üretmeye çalışırken, piyasada hiç arı görmeden bal üreten firmalar bulunuyor. Tüketicilerimizden ricamız, balı doğrudan arıcılardan almalarıdır. Hem sağlık hem de yerli üreticiye destek açısından bu çok önemli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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