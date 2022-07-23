'Ormanda gıda arayışı zoonotik hastalıkları artırdı'

ANKARA Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yardımcı, gıda ihtiyacındaki artışın insanların ormanlara daha sık girmesine, bunun da hayvanlardan insana bulaşan hastalıkların artmasına neden olduğunu söyledi. Yardımcı, erken uyarı sistemleri kurularak, ormandaki riskli bölgelere insanların girmesinin engellenmesi ve yeme alışkanlıkları ile ilgili bazı şeylerin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yardımcı, insanlara bulaşan enfeksiyon hastalıkların yaklaşık yüzde 60'ının hayvanlardan kaynaklandığını belirtti. Yardımcı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Afrika'da yapılan bir çalışmasında son 10 yılda zoonotik hastalıkların (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) yüzde 63 oranında arttığının belirlendiğine dikkat çekerek, "Özellikle son 1 yıl içerisinde de bu artış yüzde 50 oranında olmuş. Hastalıklara baktığınız zaman bunların çoğunun ebola, bazı kanamalı virüs hastalıkları, şarbon da dahil olmak üzere birtakım hastalıklar olduğunu biliyoruz. Bunun nedenlerine de bakıldığında; Afrika nüfusun en çok arttığı kıtadır. Bunun sonucunda da şehirleşme çok fazla oluyor. Şehirleşme fazla olunca ormanlara giriliyor. Nüfus arttıkça açlık fazla oluyor. İnsanlar gıdalara ulaşabilmek için ormanlarda normalde temas edemeyeceği hayvanlarla temas etmeye, hatta bunları yemeye başlıyorlar. Bu da yaban hayatında normalde insanın karşılaşmayacağı virüslerle karşılaşıp, bunların insanda evrilmesi ve yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunlar da zoonotik hastalıklar oluyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Yardımcı, ayrıca erken uyarı sistemlerinin kurularak, ormandaki riskli bölgelere insanların girmesinin engellenmesi ve yeme alışkanlıkları ile ilgili bazı şeylerin değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.