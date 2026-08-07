Niğde'de '10 Bin Adım Projesi'ne Yoğun İlgi

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlıklı ve hareketli yaşamı desteklemek amacıyla başlatılan '10 Bin Adım Projesi', vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Hafta içi her gün saat 19.00'da 5 Şubat Şehir Stadyumu'nda bir araya gelen 7'den 70'e vatandaşlar, uzman antrenörler eşliğinde yürüyüş ve spor yapıyor. Etkinliğe kimi vatandaşlar pusetindeki bebeğiyle gelirken, kimi aileler ise çocuklarıyla birlikte katılıyor. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Doğrul; projenin ilk olarak Salı günleri düzenlendiğini ancak vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hafta içi beş güne çıkarıldığını söyledi. Doğrul, "10 Bin Adım Projesi'ni başlattık. İlgi artınca hafta içi beş gün boyunca, akşam saat 19.00'dan sonra yürümek isteyen bütün hemşehrilerimizi 5 Şubat Stadyumu'nda buluşturduk. Proje yaklaşık 10 gündür devam ediyor ve çok yoğun katılım var" dedi.

"Kaç adım attığınız değil, hareket etmeniz önemli"

Etkinliğin her yaştan vatandaşa açık olduğunu belirten Doğrul, yürümek ve spor yapmak isteyen herkesi stadyuma davet etti. Doğrul, "Sporun bütün vatandaşlarımızın hayatında olmasını istiyoruz. Spor yapmanın en kolay yollarından biri yürümek. Bu proje, vatandaşlarımıza uzman antrenörler eşliğinde spor yapma alışkanlığı kazandırıyor. Katılım her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan Fatma Koçak, günlük ev işleri nedeniyle spor yapmaya fırsat bulamadığını ancak proje sayesinde düzenli olarak yürüyüş yapmaya başladığını söyledi. Koçak, spor yapmanın kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyi hissettirdiğini ifade etti. Çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan Gökçe Karakılçık da projenin aileler için önemli bir sosyal aktivite olduğunu belirtti. Karakılçık; "Gerçekten çok güzel bir proje. Bizim için hem bir değişiklik hem de güzel bir aktivite oluyor. Çocuklarım da benimle birlikte geliyor ve spor yapıyor. Hem çalıştığım hem de çocuklarla ilgilendiğim için kendi başıma spor yapmaya fırsat bulamıyordum. İl Müdürlüğünün böyle bir proje başlattığını duyunca katılmaya karar verdik. Hedefimiz 10 bin adım, tamamlamadan gitmiyoruz" dedi. Etkinliğe her gün katıldığını söyleyen Memduha Akbulut ise uzman antrenörlerle birlikte spor yapmaktan memnun olduğunu dile getirdi. Akbulut, "Burada her gün spor yapıyorum. Evde olsam dışarı çıkamazdım. Hocalarımız beni de gruba aldı. 10 bin adım atamıyorum ama 5-6 bin adım atıyorum. Çok memnunum. İnşallah ilerleyen günlerde 10 bin adım hedefine de ulaşacağım" diye konuştu.

Sazlıca'dan kızıyla birlikte geliyor

Sazlıca beldesinden kızıyla birlikte etkinliğe katılan Rahime Beşer de sağlıklı yaşam için düzenli yürüyüş yaptıklarını söyledi. Beşer, "Bu etkinliğin düzenlenmesi bizim için çok güzel oldu. Yürümek insanın vücudunu ve zihnini dinlendiriyor. Herkese tavsiye ediyorum. Bence kadınlar başta olmak üzere bütün vatandaşlar yürümeli" ifadelerini kullandı. Hafta içi her akşam saat 19.00'da gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, uzman antrenörlerin yönlendirmesiyle ısınma hareketleri yaptıktan sonra yürüyüşe başlıyor. Katılımcılar, kendi sağlık durumlarına ve kondisyonlarına göre belirledikleri adım hedeflerini tamamlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı