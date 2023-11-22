Mısır, Gazze'den getirilen prematüre bebekleri kabul etti

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Dosya Boyutu: 102.59MB

ÇEKİM TARİHİ: 20 Kasım 2023

1. Ambulans ve hastaneden çeşitli görüntüler

3. Gazze'den çeşitli enkaz görüntüleri

Mısır Pazartesi günü Refah sınır kapısı üzerinden Gazze Şeridi'nden getirilen 28 prematüre bebeği kabul etti. Bebeklerden birinin annesi yaşadıklarını anlattı.

"Çatışmanın üçüncü gününde güneye gitmeye zorlandık. Evimizi terk etmemizi emrettiler, sonra da evi bombaladılar. Şifa Hastanesi'ne gittim. İsrail'in hastaneyi bombalayacağını ve hastanedeki çocukların ıstırap çekeceğini tahmin edemezdik.

Doktorlar on gün önce prematüre kızımı oksijen desteğinden ayırarak onu beslemeye ve sağlıklı bir kiloya ulaşmasına yardımcı olmaya çalıştı. İsrail ordusu bu on gün boyunca hastaneyi kuşatarak herhangi bir malzeme ve ekipmanın içeri girmesini engelledi.

Bebeğimin durumu kötüleşince doktorlar onu tekrar oksijen desteğine bağladı. Bebeğimin durumu, hastanedeki çocuklar arasında en ağır olanıydı. Refah sınır kapısına vardığımda prosedür basitti.

Dün sabah itibarıyla hala evsizdim. Bana Mısır'daki hastaneye gelmem söylendi. Birkaç saat sonra buraya ulaştım ve Mısır halkı tarafından sıcak şekilde karşılandım.

Üç çocuğumdan ayrı kaldım. Onlara sarılacak zamanım olmadı. Onlara veda edemedim. Çok kötü durumdaki bebeğimi kurtarmak için buraya geldim. Çocuklarım bombardımanda ölür diye endişe ediyorum. Dünyaya şunu söylemek istiyorum: Artık yeter. Gazze'de çocuklar ve kadınlar ölüyor. İsrail ordusu her şeyi, ağaçları ve taşları bile bombaladı. Geriye hiçbir şey bırakmadı. Yerimizden edilip ortada kaldığımızda, beni ve çocuklarımı kışın soğuğundan koruyacak bir çadırımız bile yoktu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)