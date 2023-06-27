Mersin Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıklara bağlı beslenme alışkanlıklarıyla ilgili uyarıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde görev yapan diyetisyen Müge Kinaş, artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak değişen beslenme düzeniyle ilgili bilgi verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıklara bağlı olarak değişen beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olarak vatandaşları uyarıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde görev yapan diyetisyen Müge Kinaş, vatandaşlara sağlıklı beslenme önerileri verdi.

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte vücut sıvısının düşmeye başladığını ve su tüketimine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Müge Kinaş, şunları kaydetti:

"Su tüketimini artırmak adına, suyun yanı sıra taze sıkılmış sebze ve meyve suları, ayran gibi içecekler de tercih edilebilir. Bu süreçte hafif yiyeceklere, sebze ve meyvelere yönelerek aşırı yağlı yemeklerden uzak durmalıyız. Kızartma işlemini daha az tercih ederek haşlama, ızgara ve fırınlama işlemlerine daha çok yer verebiliriz. Yemek öğünlerinde hafif yiyecekler tüketilmeli. Özellikle şeker problemi olan vatandaşların, şeker seviyesini bir anda yükseltecek yiyeceklerden kesinlikle uzak durması gerekir. Günde iki porsiyon sebze, üç porsiyon meyve ya da üç porsiyon sebze, iki porsiyon meyve olacak şekilde besin tüketmemiz gerekiyor. Özellikle kavun, karpuz gibi sıvı oranı yüksek, ama şeker oranı da bir o kadar fazla olan meyveleri tüketirken porsiyonları daha ölçülü olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Avuç içi büyüklüğünde 2-3 dilim üçgen kavun veya karpuz, bir porsiyon meyve ediyor. O yüzden bu meyveleri tüketirken biraz daha dikkat etmek gerek."

Spor yapmanın özel bir saati olmadığını ve kişinin kendini iyi hissettiği saatte spor yapmasının doğru olduğunu söyleyen Müge Kinaş, şunları aktardı:

"Spor yapmak isteyen vatandaşların bazı istisnalara dikkat etmesi gerekiyor. Güneşin dik açıyla geldiği öğlen saatlerinde spor yapılmaması, özellikle tansiyon problemi olan ya da yaşı ileri olan vatandaşlarımızın da bu saatlerde dışarıya daha korunaklı bir şekilde çıkmaları gerekmektedir."