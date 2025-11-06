Haberler

Medicana Sağlık Grubu'ndan Organ Bağışı Farkındalık Filmi

Güncelleme:
Medicana Sağlık Grubu, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 6 takımın 12 sporcusunun yer aldığı anlamlı bir film hazırladı. Film, organ bağışının önemini vurgularken, 'Seni hiç tanımasam da, birbirimiz için yaratılmış olabiliriz' mesajıyla topluma çağrıda bulunuyor.

MEDİCANA Sağlık Grubu, 3–9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla anlamlı bir filme imza attı. 'Seni hiç tanımasam da, birbirimiz için yaratılmış olabiliriz' mesajıyla çekilen filmde, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 6 takımın 12 sporcusu yer alarak organ bağışına davette bulundu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin Ana Sponsoru olan Medicana Sağlık Grubu, 3–9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle 6 basketbol takımının 12 oyuncusunu farkındalık için buluşturdu. 'Seni hiç tanımasam da, birbirimiz için yaratılmış olabiliriz' mesajıyla hazırlanan farkındalık filmiyle, basketbolun birleştirici gücüyle organ bağışına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak hedeflendi.

6 TAKIM, 12 SPORCU AYNI PARKEDE

Filmde Fenerbahçe Beko'dan Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Anadolu Efes'ten Erkan Yılmaz, David Mutaf, Beşiktaş Gain'den Berk Uğurlu, Yiğit Arslan, Galatasaray MCT Technic'ten Tibet Görener, Muhsin Yaşar, Tofaş Spor'dan Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, ONVO Büyükçekmece'den Doğan Şenli, Metin Türen yer aldı. Medicana, filmle organ bağışının bir yaşam armağanı olduğunu vurgularken; herkesi sporun birleştiren gücünü de işin içine katarak farkındalığın bir parçası olmaya davet etti.

'BİRBİRİMİZ İÇİN YARATILMIŞ OLABİLİRİZ'

Başarılı oyuncuların söylediği, 'Sana aşık olmadan da, kalbimi verebilirim', 'Ruh eşin olmasam da, sana uyum sağlayabilirim', 'Seni hiç tanımasam da, birbirimiz için yaratılmış olabiliriz' gibi sloganlarla daha fazla kişinin organ bağışı yapmasını hedefleyen film, 'Organ bağışı, yalnızca tıbbi bir işlem değil; gönülden, saf bir fedakarlık ve insanlık mirasıdır' mesajını veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
