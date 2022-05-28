KARNINDA 40 SANTİMETRELİK FITIKLA YAŞIYORDU, TEDAVİDE KULLANILAN YENİ CİHAZ İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU - Haberler

2018 yılında talihsiz bir kaza geçiren 22 yaşındaki Rüçhan Kaya, kaza sonrası karın bölgesini etkileyen bir dizi ameliyat geçirdi. Ameliyatlar sonrasında 2019'dan beri genişliği 20 santimetre, uzunluğu da 40 santimetre civarında olan ve karnın tüm bölgesini ilgilendiren dev bir fıtık ile yaşamaya çalışan Rüçhan, Türkiye'de ikinci kez kullanılan yeni bir cihaz sayesinde sağlığına kavuştu. Adana'da ailesiyle yaşayan Rüçhan Kaya, 2018 yılında başına gelen bir kaza yüzünden karın bölgesini ilgilendiren çok sayıda ameliyat geçirdi. Bu ameliyatlar sonucunda neredeyse karnının tamamını kaplayan fıtıkla yaşamak zorunda kalan Kaya, ilk başta ameliyat olmayı kabul etmese de hayatını fıtığa adamak istemeyerek, doktor araştırmalarına başladı. Bir tavsiye üzerine Emsey Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal ve Doç. Dr. İlker Murat Arer'e başvuran Kaya ailesi, oğulları Rüçhan Kaya'nın burada tedavi olmasına karar verdi. Ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünün belirten Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, karın fıtığı tedavilerinde özel bir cihaz kullandıklarını ve Türkiye'de bu cihazı ikinci kez kullanan ekip olduklarının altını çizerek, Rüçhan'ın ameliyatında da bu cihazdan faydalandıklarını söyledi.

'HER 5 KARIN AMELİYATINDAN 1'İNDE AMELİYAT SONRASINDA FITIK GELİŞİR? Karın fıtığının aslında yaygın bir problem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nursal, 'Maalesef insanların aklına fıtık deyince hemen bel fıtığı geliyor. Ama karın, kasık ve karın duvarı fıtıkları da çok ciddi bir sorundur. Her 5 karın ameliyatından 1'inde ameliyat sonrasında fıtık gelişir. Çünkü yaranın iyileşme süreci mükemmel değildir. Çeşitli nedenlerle basınç altında olan karın bölgesinde ameliyat sonrasında açılmalar olur. Karın ve kesi fıtıklarının ameliyatı aslında günümüzde çok değişti. Son 10 senede çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Bundan 10-15 sene öncesine kadar fıtığın tedavisi için yapılan cerrahi işlemde karın katmanları fıtık bölgesini tedavi etmek için birleştiriliyordu. Ama son zamanlarda gelişen teknikler ve farklı ameliyat yöntemleriyle artık karın kaslarını, tabakalarını birbiri üstünden kaydırıyor ve yama desteğiyle onarıyoruz. Kullandığımız cihaz fasyotens dediğimiz bir cihaz. Bu cihazla birlikte karın katmanlarını birbiri üstüne kaydırıp birleştirmemiz çok daha kolay oluyor. Bu cihaz cephanemizde, karın fıtığı ameliyatları için kullandığımız son silahımız oldu' ifadelerini kullandı.

'KARNIN TÜM BÖLGESİNİ İLGİLENDİREN DEV BİR FITIĞI VARDI? Ameliyat sornası Kaya'nın sağlığının iyi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Nursal, hastalığın sürecini şöyle anlattı:

'Rüçhan bizim memleketimiz Adana'dan geliyor. Talihsiz bir kazadan sonra karın bölgesini ilgilendiren bir seri ameliyat geçirdi. Bağırsağın dışarı alınması gerekti. ve biraz önce anlattığım gibi basınç farkından dolayı karın bölgesindeki bu fıtık giderek büyüdü. Kabaca ölçümlerimize göre genişliği 20 küsur santimetre, uzunluğu da 40 santimetre civarında olan karnın tüm bölgesini ilgilendiren dev bir fıtığı vardı. Zaten tomografi ölçümlerimizde bunu gösteriyor. Biz ameliyatı kendisine anlattık. Özel teknikler ve özel cihaz kullanacağımızı söyledik. Ailesi de kendisi de kabul etti. 1 ay kadar önce Rüçhan'ı gördükten sonra ön hazırlıklarımızı yaptık. Yaklaşık 10 gün kadar önce de kendisini ameliyata aldık. Şimdi bize kontrole geldi. Biraz önce baktık yarası temiz, enfeksiyon bulgusu yok, gayet iyi durumda. Bugün memleketine dönecek.?

'ÖKSÜRÜRKEN ORGANLARIM DIŞARI ÇIKABİLECEK GİBİ OLUYORDU? 2018 yılında geçirdiği talihsiz bir olaydan sonra hastaneye gittiğini söyleyen Rüçhan Kaya, 'Doktorun hemen ameliyata alması sonucu bağırsaklardaki parçalanmalardan dolayı kolostomi tedavisi gördüm. Kalın bağırsağım karın duvarına dikildi. Bir sene falan böyle yaşamak zorunda kaldım. Sonra tekrar kolostomiyi kapatmak için doktora gittim. Kolostomi kapatıldı fakat bir hafta sonra uyuşmadığı görüldü. Bu sürede ben enfeksiyon kaptım. O sırada oluşan enfeksiyondan dolayı diye tahmin ediyorum dikişlerim açıldı. Ondan sonra karın kesi yeri fıtığı diye de az önce hocamızın anlattığı gibi çok büyük bir fıtıkla karşılaştım. Yaşamımı olumsuz etkiliyordu. 2019'dan bu yana ben böyle yaşadım. Yani karnın tam kasık bölgesine doğru iniş yaptığını düşünün; kasık bölgesinde bir yuvarlanma, birikme oluştuğunu hayal edin işte o derece büyük bir fıtıktı. Öksürürken organlarım dışarı çıkabilecek gibi oluyordu' şeklinde konuştu.

'HAYATA KÜSMEDİM, HAYALLERİMDEN VAZGEÇMEDİM? Kaya 2019'dan beri yaşadıklarıyla ilgili de şöyle konuştu:

'Bende tekrar ameliyat olma isteği oluşmadı. Ama sonra bir ömür fıtıkla yaşayabilir miyim diye düşünüyordum çünkü yaşanacak bir halde değildi. Benim nefes alışverişimi bile zorlaştırıyordu. Düşünün karnımdaki bağırsak aşağı doğru sarkmıştı bu yüzden ister istemez kambur yürüyüş, nefes alıp vermede zorluk çekiyordum. Ama ben hayata küsmedim, hayallerimden vazgeçmedim. Okuyordum, dershaneye gidiyordum hastalıkta da açıktan okumaya devam ettim. Kolostomi olduğu için biraz çekingenliğim vardı. İlk başlarda arkadaş içine çıkmakta zorluk çekiyordum ama sonradan yendim bunları. İnsan ister istemez belli bir zamandan sonra her şeyi kabul ediyor.? Rüçhan'ın 33 yaşındaki kuzeni Enes Altan ise kuzeninin genç yaşta torbayla gezmesinin çok zor olduğunu söyleyerek Rüçhan'ı o şekilde gördüğünde canının yandığını belirtti. Altan, 'Ama iyileşmesi de çok kısa zamanda oldu. Yani biz bile bu kadar çabuk iyileşip, normale döneceğini beklemiyorduk. Şu anda gayet iyi ve sağlıklı, çok mutluyuz' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık