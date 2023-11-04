Kalp ve Akciğer Nakli Hastaları Futbol Maçında Doktorlarını Yendi

İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp veya akciğer nakli olan hastalarla, nakil operasyonlarını gerçekleştiren hekimler halı sahada futbol oynadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İSTANBUL'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp veya akciğer nakli olan hastalarla, nakil operasyonlarını gerçekleştiren hekimler halı sahada futbol oynadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, halı sahada oynan futbol maçının görüntüsünü paylaştı. Bakan Koca, Kalp nakli, akciğer nakli olanlar, halı saha maçında doktorlarını yendi. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp veya akciğer nakli olan hastalarla nakil operasyonlarını gerçekleştiren hekimler, bu kez halı sahada futbol maçı için karşılaştı. 1-1 biten maçın sonucu penaltılara kaldı. Hastalarımız maçı 6-5 galip bitirdi. Maçın sonucundan daha önemlisi şuydu; 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası sebebiyle organ bağışına dikkat çekmek. Sonuç tartışılmaz ifadelerini kullandı. (DHA)