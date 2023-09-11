Help Steps, Atletico Madrid ile İş Birliği Yaparak Globale Açılıyor

Yerli sağlık ve sağduyu uygulaması Help Steps, İspanya'nın spor kulübü Atletico Madrid ile iş birliği yaparak, globale açılma adımlarını hızlandırdı. Taraftarlar, attıkları adımları takımları aracılığıyla Atletico Madrid Vakfı'na bağışlayarak spor, eğitim ve birçok sosyal sorumluluk hareketine destek verebilecek.

Yerli girişim Help Steps, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan sonra şimdi de Atletico Madrid ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Haziran 2022'deki lansmanından bu yana 161 ülkede 1,7 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, bu ortaklıkla ilk uluslararası spor kulübü iş birliğine de imza atmış oldu.

Sağlıklı yaşam için atılan adımları kaydeden ve desteğe dönüştüren Help Steps'in Kurucusu ve CEO'su Gözde Venedik, "Atletico Madrid gibi harika bir kulüple güçlerimizi birleştirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Uygulamamızı kullananlar yalnızca sevdikleri spor kulüplerine değil, güvendikleri sivil toplum kuruluşlarına ya da bireysel yararlanıcılara da aktif olarak destek verebilir. Attıkları her ekstra adımla sağlıklarına da katkıda bulunabilir" dedi.

HER ADIM DEĞERLİ

Gözde Venedik, "Help Steps olarak, günlük fiziksel aktiviteyi hayır amaçlı bağışlara dönüştürmenin teknolojik bir yolunu bulduk. Bizim için her adım değerli. Kullanıcılar ücretsiz uygulamayı indiriyor; bisiklete biner, koşar ya da yürürkenki adımlarını bağışlanabilecek Help Steps (HS) puanlarına dönüştürüyor. HS'nin değeri günlük olarak değişirken, kullanıcılara her gün gece yarısından önce adımlarını dönüştürmeleri bildiriliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından 2022'de 'Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi' seçilen Gözde Venedik, "Help Steps'in Atletico Madrid ile yaptığı özel iş birliği, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmenin yanı sıra, sporseverlerin gücünden toplumsal fayda için yararlanmayı amaçlıyor. Kulüple taraftarlar arasındaki bağ güçlendirilirken, çeşitli kampanyalar aracılığıyla kulübün sosyal etkisinin artırılması da hedefleniyor" dedi.

ADIMLAR 200 MİLYARI AŞTI

Atletico Madrid'in gücü ve küresel erişimi sayesinde bu sayıların katlanarak artmasını beklediklerini belirten Help Steps Kurucusu ve CEO'su Gözde Venedik, sözlerine şöyle devam etti:

"Help Steps, kuruluşundan bu yana hayır amaçlı katkılara dönüştürülen 200 milyardan fazla adımı kayıt altına aldı. Bu bağışlarla 26 ihtiyaç sahibine destek olundu, sokak hayvanları için 16 ton gıda temin edildi ve 7 bin 640 ağacın dikilmesi sağlandı. Teknoloji, sağlıklı yaşam ve sağduyuyu bir araya getirerek sosyal faydaya yönelik modern bir yaklaşımın örneğini ortaya koyduk. Yürüyerek sadece kendi sağlığınız için adım atmıyor, aynı zamanda para harcamadan insanlara da destek oluyorsunuz."

HSX TOKEN'LA KULLANICILARA FİNANSAL ESNEKLİK KAZANDIRIYOR

Boğaziçi Bilişim Ödülleri kapsamında 'Yılın En İyi Yerli Mobil Uygulaması' seçilen Help Steps'in globale açılmasında yakın zamanda çıkardıkları HSX Token'ın da önemli bir rol oynadığını belirten Gözde Venedik, "Omchain üzerinde oluşturulan HSX, globalde birçok takımın ve ligin fan tokenlarını piyasaya süren Bitci üzerinden yayınlandı. Kullanıcıların Help Steps aracılığıyla kazandıkları finansal değeri uygulama dışına aktarmalarına olanak tanıyor. Böylece kullanıcılar, adım atarak biriktirdikleri değeri nasıl kullanacakları konusunda daha fazla esneklik ve seçeneğe sahip oluyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.