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Heimlich Manevrası Hayat Kurtarır

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Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Acil Servis Uzmanı Dr. Ünal Tetik, Heimlich manevrasının doğru yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Manevranın nasıl yapılması gerektiği ve farklı yaş gruplarına göre uygulama yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Heimlich manevrası doğru yapılırsa hayat kurtarır

Hayat kurtaran manevrayı yaparken bunlara dikkat

ESKİŞEHİR - Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Acil Servis Uzmanı Dr. Ünal Tetik, son zamanlarda sıkça gündeme gelen ve hayat kurtaran Heimlich manevrasının hakkında bilgi verdi.

Son zamanlarda gündeme sıkça gelen basit Heimlich manevrası ile kişilerin hayatı kurtulabiliyor. Kişinin bilincinin açık ancak soluk borusuna kaçan cisim sonrası, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı durumlarda uygulanan Heimlich manevrasının doğru yapılmasının yaşamsal öneme sahip. Manevranın saniyeler içinde ve soğukkanlılıkla yapılması önem arz ediyor. Konula ilgili konuşan Özel Ümit Batıkent Hastanesi Acil Servis Uzmanı Dr. Ünal Tetik, uygulamanın doğru ve yerinde yapılması için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

"5 yaş altı ve üstünde yapılışı farklı"

Manevranın 5 yaş altı ve üstü kişilerde farklı uygulandığını aktaran Acil Servis Uzmanı Tetik, "Özellikle solunum yollarına bir cisim tıkanması sonucunda nefes darlığı, hatta ölüme kadar gidebilen bir süreç bu. Bu durumlarda basit bir manevrayla aslında hayat kurtarılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Bunlar tabii yaş gruplarına farklı davranışlar sergiliyoruz. 5 yaş ve üstü için, öncelikle kişinin arkasına geçilir ve kollar karnın etrafına dolanır. Daha sonra Göğüs kafesiyle göbek deliğinin arasına (iman tahtasının bittiği yerden karın boşluğunun olduğu yere) yatay yumruk yapın ve baskı uygulayarak 5 kez içeri ve yukarı ittirme işlemi yaparak, nefes yolundan o tıkayan cismi çıkartmaya çalışırız. Bu işlemi yaparken kişinin bilincinin açık olmasına dikkat edilmelidir. 5 yaş altındaki küçük çocuklarda ayakta değil de çökerek yani onun hizasına gelerek aynı şekilde manevra yapmaya devam edilir. Ancak bebeklerde durum farklıdır; bebeklerin yapıları farklı olduğu için zarar verebiliriz. Bu nedenle onları ters çevirerek, baş aşağı ters tutup sırtına yine 5 kere çok hızlı olamamak kaydıyla vurarak yaparız."

"Nefes alabiliyorsa önce öksürme"

Kişinin nefes alamadığı bu tür durumlarda paniğe kapılmamanın çok önemli olduğunu belirten Dr. Ünal Tetik, şöyle devam etti;

"Nefes alamayan kişiye soğukkanlı bir şekilde müdahale etmek gerekir. Bir cisim tıkanması söz konusuysa kişi hemen Heimlich manevrası ile değil öncelikle öksürmeye teşvik etmek gerekir. Eğer hasta öksürüyor, nefes alabiliyorsa heimlich manevrasına gerek yoktur. O şekilde hastanın bir acil servise getirilmesi sağlanabilir. Ama hastanın eğer solunum yolu tamamen tıkandıysa, öksüremiyorsa, nefes alamıyorsa Heimlich manevrası yapılması gerekir. Heimlich manevrası yapılmaya başlandıktan sonra hastanın nefes yolu açılana kadar devam edilir."

"Eğitimlerle öğrenmek mümkün"

Hayat kurtaran Heimlich manevrasını vatandaşların çok kolayca öğrenebileceğine değinen Acil Servis Uzmanı Dr. Ünal Tetik, "Bunu güvenilir internet sitelerinde doktorların anlattığı videolardan öğrenilebileceği gibi birçok kurumda da bu konuda eğitimler verilebilmekte. Özellikle bazı kurumlarda, fabrikalarda bunlar eğitimleri zaten ilkyardım içerisinde yer alıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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