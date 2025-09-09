Hayvan Pazarları Yeniden Açıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığının yeni serotipi nedeniyle ülke genelinde kapatılan hayvan pazarlarından Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin illerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığını ve böylelikle 44 ilde hayvan pazarlarının aktif hale geldiğini duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, şap hastalığının yeni serotipi SAT-1'in Türkiye'de 60 yılın ardından görülmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın harekete geçtiğini belirtti. Bakanlık bünyesindeki 'Şap Enstitüsü'nün yeni serotipe yönelik etkili aşıyı kısa sürede ürettiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketleri kısıtlanmış, hayvan pazarları tedbiren kapatılmıştı. Bu süreçte, Şap Enstitüsü tarafından üretilen aşılar sahaya sevk edildi. Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Hayvan pazarlarının açılma süreci başladı ve halihazırda bu süreç devam ediyor" bilgisini verdi.

Bakan Yumaklı, ilk olarak aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli, ardından Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop, geçen hafta da Tokat, Sivas, Kayseri, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da hayvan pazarlarının yeniden açıldığını belirtti.

Sahadaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Bakan Yumaklı, "Hayvansal üretimin merkezlerinden olan Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin illerinde aşılama oranı yüzde 85'i geçti. Bu kentlerdeki hayvan pazarlarını bugün yeniden açtık. Böylelikle 44 ilimizde hayvan pazarı aktif hale geldi. Kısa zaman içerisinde 81 ilimizdeki hayvan pazarlarını açmış olacağız" dedi.

'HAYVANCILIĞIMIZIN GELECEĞİNİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Sahada görev yapan veteriner hekimlere teşekkür eden Bakan Yumaklı, "Bu aşılama seferberliğinde yurdumuzun dört bir köşesindeki veteriner hekimlerimiz, fedakarca görev yapıyor. Hızlı aşılama ve kontrollü şekilde hayvan pazarlarının açılmasıyla, önümüzdeki günlerde üreticimiz de daha fazla rahatlayacak. Üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.