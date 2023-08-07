Erzurum Şehir Hastanesinde Gastroenteroloji Birimi Yedi Cerrahi Bilimsel Toplantısı Gerçekleştirdi

Erzurum şehir hastanesinde Gastroenteroloji birimi tarafından yedi bölgede yedi cerrahi bilimsel toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, Türk Hepatopankreatikobiliyer Cerrahi Derneği Başkanı Prof.Dr.Mustafa Kerem, Türk Cerrahi Başkanı Prof.Dr.Mehmet Mahir Özmen ve diğer birçok isim katıldı.

Erzurum şehir hastanesinde Gastroenteroloji birimi tarafından yedi bölgede yedi cerrahi bilimsel toplantısı gerçekleştirildi.

Şehir Hastanesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, Türk Hepatopankreatikobiliyer Cerrahi Derneği Başkanı Prof.Dr.Mustafa Kerem, Türk Cerrahi Başkanı Prof.Dr.Mehmet Mahir Özmen, Doç.Dr.Muhammet Kadri Çolakoğlu, Doç.Dr.M.Yiğit Özgün Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlileri, Hastane Başhekimi Doç.Dr.İbrahim Hakkı Tör, hastane branş hekimleri ve yönetimi katıldı.

Yapılan toplantıda istiklal marşının okunmasını ardından açılış konuşmasını Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof.Dr.Erdal Birol Bostancı yaptı.

Prof. Dr. Bostancı konuşmasına Erzurum tanıtımı yaparak başladı yaklaşık 15 dakika süren tanıtım izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Erzurum'dan büyük övgülerle bahseden Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, Erzurum Cumhuriyeti Kuran Şehir tarih Erzurum Cumhuriyet tarihinin en önemli şehirlerinden biridir mutlaka gezilip tarihi yapısının görülmesi gereken bir şehirdir diye sözlerini noktaladı.

Programda ikinci olarak söz alan Hastane Başhekimi Doç.Dr.İbrahim Hakkı Tör sözlerine konuklara Cumhuriyeti kuran kadim şehir Erzurum'a Türkiye'nin Sağlıkta sembol ve örnek hastanesi olan Erzurum Şehir hastanemize hoş geldiniz diye başladı.

Başhekim Doç.Dr.İbrahim Hakkı Tör selamlamanın ardından konuklara Erzurum ve Cumhuriyetin 100.yılında Erzurum kongresi konulu bir sunum ve konuşma yaptı.

Tör, "100 yıl önce Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olma özelliğini taşımaktadır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Kongre'nin önemine dikkati çeken Başhekim Doç.Dr.İbrahim Hakkı Tör, Mustafa Kemal Paşanın, "Duygulu, asil bir ruh ve çok güçlü bir inançla vatan ve milletimizin kurtuluşuyla ilgili köklü kararlar alındığı kongrede. Özellikle bütün dünyaya karşı milletimizin varlık ve birliğini gösterdi" sözleriyle kongrenin önemine vurgu yapmıştır diyerek "Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz" sözleri ile noktaladı.

Programda son olarak bir konuşma yapan kendisi Ankaralı ama Erzurum da Şehir hastanesinde uzun yıllardır görev yapan Gastro Cerrahı Doç.Dr.Yılmaz Özdemir ise "Uzun yıllardır Erzurum da görev yapıyorum bir ara Ankara'ya tayin oldum ama gözüm hep Erzurum da kaldı tekrar bu kadim şehre geri döndüm ve Şehir hastanesinde görev yapıyorum Erzurum da olmaktan bu kadim şehir ve Bölge insanına hizmet etmek büyük onur duyuyorum" dedi.

Program konusu itibari ile diğer katılımcıların 2 oturum halinde konuşmaları ve tartışmaları ile sona erdi. - ERZURUM