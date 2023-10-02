Eczacılar Vakfı, depremden etkilenen eczacılık fakültesi öğrencilerine burs kampanyası başlattı

Eczacılar Vakfı Başkanı İhsan Turnalar, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen eczacılık fakültesi öğrencileri için başlattıkları burs kampanyasına destek çağrısında bulunarak, "Türk eczacıları olarak, genç nesillerin yanında olup umutlarını yeşertmek en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.

Üniversitelerin açılmasına kısa bir zaman kala, Eczacılar Fakülteleri Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu tarafından başlatılan bağış kampanyası, depremden etkilenen eczacılık fakültesi öğrencilerine destek olmaya devam ediyor. Kampanya, Eczacılar Vakfı'nın öncülüğünde Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği, Etkin Eczacılık Derneği, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği ve Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) gibi önemli paydaşların desteğiyle hayata geçiriliyor.

Eczacılar Vakfı, depremden etkilenen eczacılık fakültesi öğrencilerine destek olma çabalarını sürdürüyor. Bu amaç doğrultusunda www.eczacilarvakfi.org internet sitesi üzerinden bağış kampanyasına destek bekleniyor. Kampanya kapsamında belirlenen burs miktarının alt sınırı 250 TL, üst limit ise sınırsız.

"GELECEĞİN ECZACILARINA DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Eczacılar Vakfı Başkanı İhsan Turnalar, kampanya hakkında yaptığı açıklamada, "Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala, depremden etkilenen eczacılık fakültesi öğrencilerine destek olmak için başlattığımız kampanyanın sürdüğünü hatırlatmak istiyoruz. Türk eczacıları olarak, genç nesillerin yanında olup umutlarını yeşertmek en büyük sorumluluğumuzdur. Tüm meslektaşlarımızı ve toplumu, Depremzedelere Destek Burs Kampanyası'na katılarak geleceğin eczacılarına destek olmaya davet ediyoruz. Birlikte hayal ettiğimiz güzel bir dünyayı inşa edebileceğimize inanıyoruz. Kampanyamıza gösterilecek her türlü katkı önemlidir."