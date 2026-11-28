Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği öncülüğünde 'Düşük Doz İmmünoterapi Sempozyumu' Hindistan'dan gelen bilim insanlarının da katılımıyla düzenlendi.

Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği öncülüğünde 'Düşük Doz İmmünoterapi Sempozyumu' düzenlendi. Hindistan'dan bilim insanlarının da katıldığı sempozyumda, düşük doz immünoterapi ile de tedavinin mümkün olduğuna ve daha düşük maliyetli olabileceğine dikkat çekildi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, Türkiye'de kanser vakalarının fazla olduğunu belirterek tedavilerde kullanılan önemli ilaçlardan birinin immünoterapiler olduğunu söyledi.

Coşkun, bu ilaçların maliyetli olduğunu dile getirerek "Derneğimiz olarak ilgili kamu kurumlarında bir araya getirerek acaba bu ilaçların daha düşük dozajlarda kullanımıyla ilgili bir çalışma, bir dizayn yapılabilir mi diye bu toplantıyı organize ettik. Hindistan'daki üç bilim insanını da buraya davet ettik. Çünkü onlar bu konuda düşük dozun kullanıldığı immünoterapide, kullanıldığı kanser hastalarında çalışma yapmış durumdalar ve bunun etkili olduğunu gösterdiler. Yüksek dozlara kıyasla, düşük dozlarda da aynı etkiyi göstereceğine dair veriler var. Biz de Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kanser savaş dairesi ve onkoloji hekimlerini bir araya getirerek böyle bir çalışma yapar mıyız, ülkemizde de böyle bir yol açılır mı diye bu toplantıyı organize ettik" ifadelerini kullandı.

"Birçok hastamızda yeni tedavilerle çok iyi neticeler alıyoruz"

Erken teşhisin önemine değinen Coşkun, "Erken teşhis olduğu zaman kemoterapi gibi tedavilere gerek kalmadan hastalar iyileşebiliyorlar. Sağlık Bakanlığımızın kanser tarama programları var. mamografiler var, kolonoskopiler var. Herkese yaşına göre telefonlarına mesaj gelerek bunlar hatırlatılıyor. Bu tür programlara uyulması çok önemli. Hastaneden korkup veya yaptırırsam bir şey çıkar mı korkusuyla bunlardan kaçınmamak lazım. Ama kansere yakalanırsa da geçmiş yıllara göre kıyasladığımızda birçok hastamızda bu yeni tedavilerle çok iyi neticeler alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kanser tedavisi de çok ileri güçlü bir bölgeye evrildi"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytuğ Üner ise, hedefe yönelik ilaçlarla kanser tedavisinde iki ana grup ilacın yer aldığını belirtti. Üner, "Akıllı ilaçlar ki bu doku testleriyle uyum sağlarsa hastalarda kullanılıyor. Bir de immünoterapi dediğimiz bağışıklığı açan ve tümöre vücudun kendi hücrelerinin saldırmasını sağlayan tedaviler var. Bu tedavilerin gelişmesiyle birlikte kanser tedavisi de çok ileri güçlü bir bölgeye evrildi. Daha başarılıyız artık" açıklamasında bulundu.

İlaçların maliyetli olduğunu kaydeden Üner, "İlaçların pahalı olması ve yurt dışı ithali gerektiği için bir takım memleketimizde, kamumuzda ve devletimizde mali sorunlarla karşılaşmakta. Biz bu toplantıyı yaparak bu sorunu aşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Hindistan'da yapılan araştırmalar sonucunda düşük doz immünoterapinin de etki edebileceğinin gösterildiğini söyleyen Üner, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ilaçların biliyoruz ki daha düşük dozlarda hala etkililer. Biz bugün Hindistan'dan bu çalışmaları dünyada yayınlayan çok değerli üç araştırmacıyı davet ederek bu konuda bir ilerleme başlattık. Böylece kamunun dikkatini, bilim adamlarımızın dikkatini, ülkemizin dikkatini çekmek istiyoruz. Acaba yan etkileri düşüren, maliyetleri düşüren ve bu ilaçların ödenmediği, bu ilaçlara kendi paralarıyla ulaşmak zorunda kalacak vatandaşlarımızın tedavilerini daha iyi yapabilmek için bir opsiyon, bir açılım sağlayabilir miyiz? Bu toplantı sonunda bu konuda ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum ."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı