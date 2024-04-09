Dr. Talat Muratoğlu: Sünnet derisi kök hücre tedavisinde kullanılıyor ama alerji riski var

Medikal Estetik Hekimi Dr. Talat Muratoğlu Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"EN BÜYÜK DEZAVANTAJIMIZ, ALERJİK REAKSİYON GELİŞMESİ"

Sünnet derisinin kök hücre tedavisindeki yeri nedir? Sorusuna cevap veren Muratoğlu, " Hala gelişim sürecinde. Çok iyi uygulamalar var. Burada tek şey, kişinin kendi dokusundan almadığı için başka birinin var olan derisinden oluşturacağımız kök hücre demiyorum buna, iyi hücreler alerjik olabiliyor. Bizim buradaki en büyük dezavantajımız, alerjik reaksiyon gelişmesi. Alerjenlerin birçoğu toplanıyor nonalerjik formata getirilmeye çalışılıyor ama her koşulda alerji riski var. Kişinin kendisinden alınan ve kendisine uygulanan kök hücre gibi doğal ve sıfır riskli olmuyor." dedi.