Yumurtadan çıkan civciv görenleri şaşırttı... 4 ayağı ve 2 makatı var

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 4 ayak ve 2 makat ile yumurtadan çıkan civciv görenleri şaşırtıyor.

Adıyaman'ın Ilıcak Köyünde çiftçilik ile uğraşan Mustafa Bayır isimli vatandaşın 3 yaşlarında olduğu tahmin edilen tavuğu 14 yumurta ile kuluçkaya yattı. Kuluçkaya yatan tavuğun kendisine ait 14 yumurtasından 11'inden civciv çıktı. Civcivleri kontrol eden Mustafa Bayır, bir civcivin 4 ayağı ve 2 makatının olduğunu fark etti. Yaklaşık 3 gündür yumurtadan çıkan civciv, görenleri şaşkına çevirdi. Oldukça sağlıklı olan civciv, yürüye biliyor ve beslene biliyor. 2 Ayağı normal olan 2 ayağı ise kuyruk bölümünden çıkan civcivin hem sağ hem de sol kısmında toplam 2 makat yer alıyor. Köyde herkesi şaşırtan civciv dışkılama esnasında ise her iki makatı aynı anda kullanabiliyor.

Hayatlarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını dile getiren Mustafa Bayır, "Bu kadar hayvan besliyoruz, tavuk işiyle de uğraştığımız için. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık. 4 Tane ayağı var, 2 tanede dışkı yaptığı yer var. 70-80 Yaşındaki dedelerimize sorduk, onlarda ilk defa böyle bir şey gördüğünü söyledi ve bizlerde ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyoruz. Hayvanımız canlı ve yürüyebiliyor" diye konuştu.

Bu tür durumların, anne karnındaki fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalık, yumurtada şekil bozukluğu veya radyasyona maruz kalma gibi nedenlerden dolayı meydana gelebileceği öğrenildi.