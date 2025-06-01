Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim" talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşların kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlar konusundaki mağduriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı harekete geçirdi. Kurmaylarına TOGG, İHA ve SİHA modellerini örnek gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunları yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim" talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışından ithal edilen ve SGK tarafından karşılanmayan akıllı ilaçların Türkiye'de üretilmesi için ilgili tüm bakanlara talimat verdi.

MAĞDURİYETLER İLETİLDİ

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşların sağlık alanında en fazla sıkıntı çektiği konuların başında gelen ve kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlarla ilgili yaşanan mağduriyetler iletildi.

İLAÇ FİYATLAR I 2 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Şu anda kanser hastaları yurt dışından ithal olarak getirilen akıllı ilaçlara ancak kendi ceplerinden para vererek ulaşabiliyorlar. Kanser tedavisinde ve immünoterapi temelli tedavi yöntemlerinde kullanılan bu ilaçların fiyatları kullanılan ilacın niteliğine göre 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Tedavinin süresi uzadıkça maliyet de artıyor.

MAHKEME SÜREÇLERİ NEDENİYLE VATANDAŞ MAĞDURİYET YAŞIYOR

Örneğin 12 kürlük bir akıllı ilacın maliyeti 2,2 milyon liraya kadar ulaşabiliyor. SGK'nın ödeme listesinde bulunmayan bu ilaçların yüksek maliyeti nedeniyle hastaların yargı yoluna başvurarak hak aramalarına sebep oluyor. Mahkeme süreçlerinin en az 2 yıl sürmesi nedeniyle de bir çok kişi mağduriyetle karşı karşıya kalıyor.

"TOGG YAPABİLİYORSAK, AKILLI İLAÇLARIMIZI DA ÜRETEBİLİRİZ"

Vatandaşların bu konuda yaşadıkları mağduriyetlerin gündeme getirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı, "Anlaşılan o ki kendi akıllı ilacımızı kendimiz yapacağız. TOGG, İHA, SİHA ve KAAN'ı yapabiliyorsak, akıllı ilaçlarımızı da kendimiz üretebiliriz. Bu konuda çok hızlı hareket edelim. Her türlü kaynak, AR-GE desteği vererek bu konuda çalışmaları başlatalım. Ayrıca şu anda yaşanan mağduriyetleri de giderecek adım atalım" dedi. Erdoğan, mahkeme süreçleri ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a talimat verdi. Yerli akıllı kanser ilacı üretimi konusunda ise diğer ilgili bakanların hemen harekete geçmelerini istedi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

üretirizde önemli kısmı ithal olur . toog iha sihada olduğu gibi.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme87
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSahi:

Adam senin degerini bazılarına anlayacak ama çok geç anlayacak.

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Kltuğunuda akıllı yap, ölene kadar seni bırakmasın

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEsen Anka:

Tayyip bey 23 yıldır yeni mi aklına geldi, çevresi ilaç konusunda kesin büyük bir rant imkanı var demiştir, Yani bu siyasetçi kötünün iyisi, yada iyinin kötüsü, özetle biz nasıl hak ediyorsak bizi öyle yönetiyorlar, yine de eğer başarılı olurlar ise çok olan hakkımı helal ederimAKP ye gariban hastaların hatrına,

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Kutusunu yaparızda içini ithal etmemiz gerekiyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
5 gollü tarihi zafer! Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu

5 gollü tarihi zafer! Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oldu
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
İzmir'de grev krizi aşılamadı! Sendikayla anlaşamayan Başkan Cemil Tugay'dan ilginç karar

İzmir'de grev krizi günlerdir çözülemedi, başkan topu vatandaşa attı
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.