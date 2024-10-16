Çocukların Spor Öncesi Kardiyolojik Değerlendirmesi Hayati Önem Taşıyor

ANKARA Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Sinem Nur Selçuk, "Spora katılım öncesi tüm çocukların bir hekim tarafından muayene edilerek değerlendirilmesi gerekir. Çünkü hayati risk taşıyan bazı kalp hastalıkları günlük hayatta hiçbir bulgu vermeyebilir ve ilk kez spor esnasında kendini gösterebilir" dedi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Sinem Nur Selçuk, spora katılım öncesi tüm çocukların bir hekim tarafından muayene edilerek değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Selçuk, "Çünkü hayati risk taşıyan bazı kalp hastalıkları günlük hayatta hiçbir bulgu vermeyebilir ve ilk kez spor esnasında kendini gösterebilir. Spora katılım öncesi yaptığımız değerlendirmelerle bu hastalıkların bir kısmını saptayabiliyoruz. Bizim için en önemli basamaklardan birisi çocuğun ve ailesinin geçmişi. Çocuğun daha önce geçirdiği hastalıklar, kazalar, kullandığı ilaçlar, o esnada bir şikayetin olup olmadığı bunlar bizim için oldukça önemli. Ailenin geçmişi de önemli. Ailesel geçişli bazı kalp hastalıkları ani ölüme sebebiyet verecek kadar ciddi olabiliyor. Aile bireyleri arasında ani ölüm olan, özellikle eforla tekrarlayan bayılmaları olan, kalp pili olan bireylerin olup olmadığını mutlaka sorguluyoruz. Özellikle genç yaşta kalp hastalığı olan bireyler varsa bu çocuklara daha ileri değerlendirmeler gerekebilir. Spor esnasında çocuklarda çarpıntı, göğüs ağrısı, bayılma gibi şikayetler olması durumunda bu hayati tehdit kalp hastalıkları açısından bir gösterge olabilir. Ailelerin bu açıdan dikkatli olması ve böyle şikayetleri olan çocukları mutlaka çocuk kardiyoloji bölümüne muayeneye götürmesini tavsiye ediyoruz. Yaptığımız bu değerlendirmeler sonucunda spor yapmasının sakıncalı olduğuna kanaat getirdiğimiz hastaların spora devam etmesi maalesef hayati tehlikeyi oluşturacaktır" dedi.

Selçuk, özellikle aile geçmişinin bu çocuklarda çok önemli olduğunu söyleyerek, "Ailesel geçişli ve hayati risk barındıran kalp hastalıkları mevcut maalesef. Mesela kardiyomiyopati, ailesel aritmi sendromları gibi. Bu çocukların spor yapması durumunda ani ölüme kadar giden çok ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Spora katılım öncesi yaptığımız değerlendirmeler sonucunda saptanan anormalliğin spora katılım açısından bir risk oluşturup oluşturmadığını ailelerle detaylıca görüşüyoruz" diye konuştu.

Uzm. Dr. Selçuk, değerlendirmenin ikinci basamağında fiziki muayenenin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Fizik muayene ile birçok kalp hastalığının tanısını saptamamız mümkün. Bütün bunlara ek olarak EKG diye kısalttığımız elektrokardiyogramla da çocukların değerlendirmesini öneriyoruz. Bu da hem kalp ritmiyle ilgili hem de kalp kasının durumu ile ilgili bize oldukça faydalı bilgiler veriyor. Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda anormal bir durumla karşılaşırsak veya şüphelendiğimiz bir durum varsa daha ileri kardiyolojik değerlendirmeler gerekiyor. Özellikle yüksek efor sarf edilen, yarışmalı sporlara katılan çocuklarda, yani örneğin futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi efor sarf edilen sporlarda, çocukların mutlaka öncesinde bir hekim tarafından muayene edilmesini öneriyoruz. Düzenli spor yapan çocukların hiçbir şikayeti olmasa bile her yıl mutlaka bir hekim tarafından muayene edilmesini öneriyoruz" dedi.

Uzm. Dr. Sinem Nur Selçuk, genel kalp sağlığı açısından çocukluk döneminden itibaren fiziksel olarak aktif olmanın da önemine dikkat çekerek, "Hepimizin bildiği gibi günlük hayatımızda hareketsiz yaşamak da kalp hastalıkları açısından riskleri arttırmaktadır" dedi.