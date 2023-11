Balıkesir'de VETBÜS sokak hayvanlarına şifa dağıtıyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBÜS Sokak hayvanlarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren VETBÜS, her gün bir başka ilçede görev alıyor.

İlçe ilçe gezen VETBÜS Balya ilçesinde can dostların sağlık taraması, iç-dış parazit taraması, ve kuduz aşısı yaptı. Balya Şehir Merkezinde konuşlanan VETBÜS de Veteriner Hekim Abdülkerim Özdemir, getirilen sokak köpeklerini muayene ederken, iç dış parazit mücadelesi ile kuduz aşılarını yaptı. Köpek getiren vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken, Veteriner Hekim Abdülkerim Özdemir de, 20 ilçede hizmet verdiklerini söyledi. Köpeğine aşı yaptıran Erdal Çevre, " Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Ayağımıza kadar bu hizmetleri getirdiği için. Köpeğimizin aşısını yaptırdık. Kuduz aşısı, karma aşısını yaptık. Allah razı olsun. Bu zamana kadar böyle hizmet almıyorduk. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi. Can dostlarına hizmet verdiklerini anlatan Veteriner Hekim Abdülkerim Özdemir, " Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Balıkesir'e bağlı 20 ilçemizde her gün bir ilçede olmak kaydıyla böyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz dersem. Sokak hayvanlarına, sahipsiz sokak hayvanlarına can dostlarımıza iç dış parazit ve kuduz aşısı yapıyoruz. Vatandaşın başka talebi olursa, hayvanların değişik rahatsızlıklarında da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yaptığımız hizmetlerden ücret almıyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti bizim için esas. Onlarda memnun olduklarını söylüyorlar. Biz de verdikleri bu destekle devam ediyoruz" dedi.