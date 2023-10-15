Anzer Poleni'nin satışları devam ederken Anzer Balı'nın tahlil sonuçları bekleniyor

Şifa deposu Anzer Poleni bu yıl Anzer Balı ile aynı fiyata satılacak

RİZE - Dünyaca ünlü Anzer Balı satış için tahlil sonuçlarını beklerken, şifa deposu Anzer Poleni'nin satışları hız kesmeden devam ediyor.

Sağımı yeni sona eren Anzer Balları, coğrafi işaret etiketlerinin vurulması için Hacettepe Üniversitesi'ne tahlile gönderildi. Gönderilen numuneler uzmanlar tarafından laboratuvar ortamında test edilerek gerçekliği noktasında raporlar hazırlanıyor. Hazırlanan raporlara göre ise Tarım İl Müdürlüğü tarafından ballar mühürlenerek Coğrafi İşaret bandrolleri buruluyor. Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın satış için gün saydığı bu zamanlarda ise şifa deposu olarak bilinen Anzer Poleni'nin satışları da devam ediyor. Özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirmede tüketilen Anzer Poleni en az balı kadar dünyaya ün salmış durumda.

Anzer Poleni'nin de balı gibi endemik tür içerdiği için çok değerli olduğunun altını çizen Kooperatif Başkanı Muzaffer Deniz "Anzer Poleni içerisinde yöreye özel endemik çiçeği barındırıyor. Hem kalitesi hem şifası ile ünlü bir ürün. Bize Anzer Balı alan tüketicilerimize özellikle bal ile birlikte Anzer Poleni almalarını her zaman tavsiye ediyoruz. Doğadan arı balı getirirken ayaklarıyla da poleni getiriyor ve yavrularına bunu yediriyor. Bizde özel tuzaklarla bunu kovana girmeden alıyoruz. Bu değerli ürünü tüketicilerimize Anzer Balı ile birlikte ulaştırıyoruz. Anzer Poleni'nin yapılan incelemelerde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, mide rahatsızlıklarını giderme, akciğer rahatsızlıklarının giderilmesinde etkisi olduğu görülmekte" dedi.

Polenin fiyatı bu yıl 2 bin 500 TL

Polenin bu yıl ki kilogram fiyatının Azner Balı ile aynı olduğunu kaydeden Deniz "Anzer Poleni'nin kilogram fiyatı bu yıl itibariyle 2 bin 500 TL. Bal ile birlikte aynı fiyat üzerinden devam edecek. 2023-2024 sezonu Anzer Ballarımız tahlillerinin yapılması için Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde. Tarım Bakanlığı onaylı, coğrafi işaretli olabilmeleri için ürünlerimizi analize gönderdik ve şu anda da işlem devam ediyor" şeklinde konuştu.

Anzer Balı'nı alırken coğrafi işaret logosuna dikkat

Ellerinde geçmiş dönemden bal kalmadığı ve sezonun ballarının da henüz tahlilde olduğuna vurgu yapan Deniz, sahte ballarla fırsatçılık yapanlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Anzer Balı alırken tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususları hatırlatan Deniz "Anzer Balı'nın tek tahlil yeri Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'dir. Gerçek Anzer Balı'nın kapak kısmında coğrafi işaret logosu bulunmaktadır. Aynı zamanda kapağın yan kısmında kazınınca ortaya çıkan bir seri numarası vardır. Bir kere gerçek Anzer Balı'nda kesinlikle Coğrafi İşaret olmak zorundadır ama maalesef ülkemizde ürünümüzün de değerli olması hasebiyle taklit eden kişiler bulunmaktadır. Biz tüketicilerimi yeniden uyarıyoruz. Bal alırken kooperatif üzerinden ve coğrafi işaret logolu bal alsınlar. Anzer Balı'nda analiz yapılmadan böyle bir dolum yapılması kesinlikle söz konu değildir. O nedenle tüketicilerimiz kesinlikle Coğrafi İşaret logosuna dikkat etsinler. Şuanda da ballarımız analizdedir. Gelmelerini bekliyoruz. Yaklaşık bir 15-20 gün sonra da ballar analizden gelince yeni sezon bal satışlarımız başlayacaktır" şekline konuştu.