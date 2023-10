Antalya'da 100 yaşındaki Meryem nineye evde sağlık hizmeti

Antalya İl Sağlık Müdürü, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 yaşındaki Meryem nineyi evinde ziyaret etti. Meryem nine, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri hayatta olduğunu söyledi.

ANTALYA (İHA) – Antalya'da yaşayan Güllüzar ve Meryem nineler, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana hayattalar. Alzheimer hastası 107 yaşındaki Güllüzar ninenin geçmişe dair unutmadığı tek şey Atatürk iken, 100 yaşındaki Meryem nine ise Cumhuriyetle aynı yaşta. Antalya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla evde sağlık hizmeti alan 100 yaşındaki Meryem teyzeyi evinde ziyaret etti. Hasta ve hasta yakınları ile sohbet edip taleplerini dinleyen Karahan, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde oğlu ve gelininin yanında ikamet eden 1916 doğumlu, 107 yaşındaki Güllüzar Turan, hem yaşıyla hem de Atatürk sevgisiyle dikkat çekiyor. 3 yıl önce konan Alzheimer hastalığı teşhisi ona yaşadıklarını günden güne unuttursa da Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ilan edildiği günleri unutmuyor.

"Atatürk'ü gördüm, hastalandığında oradaydım"

95 yaşındayken kolon kanserini yenen ve bunu doğal beslenmeye borçlu olduğunu dile getiren Turan, yaşı ve hastalığı dolayısıyla akıcı konuşamasa da kendi ihtiyaçlarını görebiliyor ve destek almadan yürüyebiliyor. Turan, "Ölmedim ama böyle kaldım, takdiriilahi. Burada oğullarımın evinde kalıyorum. Gelinim bana bakıyor" ifadelerini kullandı. "Atatürk'ü gördün mü?" sorusuna yanıt veren Turan, "Atatürk'ü gördüm, ben onu tanıyorum. Hastalandığında oradaydık, orası çok kalabalıktı" şeklinde konuştu. İlerleyen yaşıyla yıllara meydan okuyan Turan'ın 6 çocuğu ve 23 torunu var. Üstelik 6 torununun torununu da gördü.

Turan'ın gelini olan ve bakımını üstlenen Bahriye Turan ise Güllüzar nineyle ilgili olarak konuştu. Turan, " Cumhuriyet'in kuruluşundan, Atatürk'ü gördüğünden bahsederdi. Şu an sağlık durumu iyi sadece Alzheimer hastalığı var. Kendi ihtiyaçlarını kendisi görüyor. Önceden her akşam yoğurt yemeden yatmazdı, şimdi ise süt içmeden uyumuyor" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet çocuğuyum"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılında doğan ve bugün tam Cumhuriyet yaşında olan Meryem Koyak ise sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Geçmiş yıllara ilişkin hatırladıklarını aktaran Koyak, "Cumhuriyet çocuğuyum ben, önceden çiftçiydim dağda taşta gezerdim. Çalışırdım durmazdım. Bayramlarda da bayraklarla cümbür cemaat gezerdik" şeklinde konuştu.

10 çocuğu ve 33 torunu var

Annesi Meryem Koyak'ın bakımını üstlenen 60 yaşındaki Ayfer Yıldırım, annesinin yeme içme ihtiyacını kendisinin karşıladığını aktararak, "Düzenli yemeğini yiyor, onu sağlıklı beslemeye çalışıyorum. 10 çocuğu ve 33 torunu var. 3 torununun da torununu gördü. Yıllarını Türkiye Cumhuriyeti'ne vermiş bir kadın olarak güzel bir yaşam sürmüş, biz de o hayatın devamını getirmeye çalışıyoruz. Ona sorduğumuzda seferberlik çocuğuyum, Cumhuriyet çocuğuyum diyor. Annem küçükmüş o zamanlar, düşmanlar kaçırmasın diye üzerini örtmüşler bize bunu hep anlatır" şeklinde konuştu.

Meryem Konak'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Antalya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan, "Teyzemizin sağlık durumu iyi, en son diş hekimliği hastanemiz dişlerini yaptı. Şu anda fiziki olarak bir hastalığı yok. Bundaki başarı bizden önce aile, bizim için yaşlılarımız çok değerli. Aile bilinçli ve çok iyi şekilde bakıyorlar. Her şeyden önce akıl sağlığı yerinde ve konulara hakim. Her şey ailenin sorumluluğunda bizden yardım istedikleri sürece evde sağlık hizmetleri ve diğer hizmetlerimizle onların emrindeyiz, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu. - ANTALYA