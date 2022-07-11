Ankara'da 'hatırlatma dozu' yoğunluğu

SAĞLIK Bakanlığı'nın koronavirüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularını tanımlamasının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde, vatandaşlar hatırlatma dozu aşıları için yoğunluk oluşturdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 50 yaş üzeri ve risk grubundaki vatandaşların koronavirüs aşısı hatırlatma dozunu olmaları için yaptığı çağrının ardından Sağlık Bakanlığı, yeni aşı randevularını açtı. Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden randevu alan vatandaşlar, hastanelere gelerek aşılarını yaptırdı. Ankara Şehir Hastanesi'nin aşı polikliniğinde hatırlatma dozu koronavirüs aşıları için vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sıraya girenler BioNTech, Sinovac ve Turkovac aşılarından istedikleri aşıyı yaptırdı.

5'inci aşısını olan Mehmet Yılmaz Erdoğan (66) da "İnsanlarda bazen acıdan çekinme, korkma durumu olabilir. Ancak ben mücadele kapsamında kişilerin mutlaka aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Aşı polikliniği

- Sıra bekleyen vatandaşlar

- Vatandaşlarla röportajlar

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Sibel Can- Muhammet BAYRAM/ANKARA,