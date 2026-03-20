36 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesinde

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 27'si yerli üretim olmak üzere 36 ilacı daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Işıkhan, "Bu kapsamda; hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere, diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı