112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

112 Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara hizmet sunması ve ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Vali Osman Varol başkanlığında toplantı düzenlendi.

112 Acil çağrı hizmetleri il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet sunması ve ilgili birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede tarafından Acil Çağrı Merkezinin faaliyet ve çalışmaları ile ilgili sunum yapılırken, vatandaşa daha hızlı ve daha kaliteli hizmeti verebilmesi için yapılması gereken çalışmalar dile getirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların büyük çoğunluğunun asılsız çağrılar olduğunu ifade eden Vali Varol, gerçek vakalara ulaşma noktasında sorun yaşamamak için vatandaşlardan çağrı merkezini asılsız ihbarla meşgul edilmemesini ve bu konuda daha duyarlı olunmasını istedi. - ADIYAMAN