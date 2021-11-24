Sağlık müdüründen Turkovac aşısı için 'gönüllülük' çağrısı

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Turkovac aşısının Trakya koordinatörlüğünü Çorlu Devlet Hastanesi'nin yaptığını belirtip, şu ana kadar gönüllülere uygulanan aşıyla ilgili şikayet olmadığını söyledi. "Turkovac'a gittikçe artan ilgi var" diyen Kalkan, aşı için gönüllü olunması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 6-12 Kasım'ın illere göre haftalık vaka haritasında önceki hafta 100 bin kişide 281,85 olan vaka sayısı, 313,95'e yükseldi. En fazla vaka artışı olan 8'inci il Tekirdağ, en az 2 doz aşı olan 18 yaş ve üstü nüfusta da yüzde 80,9 oranıyla mavi iller arasında bulunuyor. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Turkovac aşısının Trakya koordinatörlüğünü Çorlu Devlet Hastanesi'nin yaptığını belirterek, şu ana kadar gönüllülere uygulanan aşı ile ilgili hiçbir şikayetin bulunmadığını söyledi.

"Yaş oranlarımızda gençlerimizin biraz daha hassasiyet göstermeleriyle bundan birkaç ay önceki daha fazla genç sayıda gördüğümüz yoğun bakımda yatan hasta sayısının fazlalığının şimdilerde biraz daha toparlandığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde kronik hastalıkları olan, immünitesi zayıf olan hastalarımızın da genel yoğun bakımlarda daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle yaklaşan kış ayları bizim için başta kronik akciğer hastalıkları, kronik kalp hastalıkları olan hastalarımız için yoğun bakım ihtiyacının artacağı bir döneme giriyoruz. Bu dönemde hem Covid sebepli hem kronik hastalıklarımızın mevsimsel yoğunluk gösterebileceği endişesiyle biz tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Buna paralel olarak da vatandaşlarımızın da inşallah bu sonbahar ve kış, Covid salgını içerisinde geçirdiğimiz son mevsim olsun ve baharda inşallah sevdiklerimizle daha güzel bir kucaklaşma, gerçek bir bahar sevinci yaşayabilmemiz için bu kurallara tekrar ilk kez uyuyorlarmış farkındalığıyla ve bilinçliliğiyle uymalarını hatırlatmak istiyoruz."