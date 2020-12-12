Sağlık görevlilerinin telefonla yönlendirdiği babaanneden "hayat kurtaran müdahale"

Adıyaman'da boğazına oyuncak parçası kaçınca nefessiz kalan 3 yaşındaki çocuk, 112 Acil Servis personelinin babaanneye telefonla yaptığı yönlendirme sayesinde kaldı.

Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan Seydi ve Bedriye Kocadayı çiftinin en küçük çocukları olan Halil İbrahim'in (3) boğazına evde oyun oynadığı esnada oyuncak parçası kaçtı.

Küçük çocuğun nefessiz kaldığını fark eden aile yakınları, 112 Acil Servisi arayarak, ambulans talebinde bulundu.

Çağrıya cevap veren paramedik Aylin Demirel, telefonda yönlendirmede bulunduğu babaanne Ayşe Kocadayı'ya nasıl ilk yardım yapacağını anlattı.

Kocadayı'nın müdahalesiyle boğazındaki cisim çıkartılan çocuk, kontrol amaçlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen Halil İbrahim Kocadayı, taburcu edildi.

"Benim için anlatılmaz bir duygu"

Sağlık çalışanı Aylin Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin kendilerini aradığında büyük panik içinde olduğunu söyledi.

Durum hakkında bilgi aldığını aktaran Demirel, "Çocuğun solunumunun tıkandığını ve morardığını bize belirttiler. Çocuk hastalarda bizim için solunum çok önemli. Ambulansı hemen adrese çıkarttık, aynı zamanda aileye ilk yardım bilgilerini verdim. Neler yapmaları gerektiğini tek tek anlattım." dedi.

Hem sağlık çalışanı hem de anne olarak olaya yaklaştığını belirten Demirel, "Benim için anlatılmaz bir duygu, insanların en önemli anında yardımcı olabilmek onların hayata tutunabilmelerini sağlamak bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Demirel, çocuk hastaneye gittikten sonra da sağlık durumu takip ettiğini anlatarak, "Aile hastaneye gittikten sonra da onları aradım. Çok şükür çocuğun durumu iyiymiş. Buradaki arkadaşlarımıza ve bana da bir moral oldu." diye konuştu.

"Allah sağlık çalışanlarından razı olsun"

Babaanne Ayşe Kocadayı da kızının 112 Acil Servis ekiplerini aradığını ve onların anlattıklarını da kendisinin uyguladığını belirterek, "Yüz üstü çevirerek sırtına vurdum ve oyuncak boğazından çıktı. Allah sağlık çalışanlarından razı olsun, onlar olmasaydı çocuğumuz boğulabilirdi." diye konuştu.

Anne Bedriye Kocadayı ise kendisinin mutfakta yemek yaptığı esnada çocuğunun boğazına oyuncak parçası kaçtığını ve geldiğinde ise nefessiz kaldığını gördüğünü söyledi.

Babaannenin müdahalesiyle çocuğunun kurtulduğunu anlatan anne Kocadayı, çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Sağlık personeli Aylin hanıma teşekkür ediyorum. O olmasaydı çocuğumu kurtaramazdık belki. Buradan annelere sesleniyorum sizler de çocuklarınıza oyun oynadıkları esnada dikkat edin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül