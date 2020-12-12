Sağlık görevlilerinin telefonla yönlendirdiği babaanneden "hayat kurtaran müdahale"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sağlık görevlilerinin telefonla yönlendirdiği babaanneden "hayat kurtaran müdahale"

12.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:20

Adıyaman'da boğazına oyuncak parçası kaçınca nefessiz kalan 3 yaşındaki çocuk, 112 Acil Servis personelinin babaanneye telefonla yaptığı yönlendirme sayesinde kaldı.

Adıyaman'da boğazına oyuncak parçası kaçınca nefessiz kalan 3 yaşındaki çocuk, 112 Acil Servis personelinin babaanneye telefonla yaptığı yönlendirme sayesinde kaldı.

Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan Seydi ve Bedriye Kocadayı çiftinin en küçük çocukları olan Halil İbrahim'in (3) boğazına evde oyun oynadığı esnada oyuncak parçası kaçtı.

Küçük çocuğun nefessiz kaldığını fark eden aile yakınları, 112 Acil Servisi arayarak, ambulans talebinde bulundu.

Çağrıya cevap veren paramedik Aylin Demirel, telefonda yönlendirmede bulunduğu babaanne Ayşe Kocadayı'ya nasıl ilk yardım yapacağını anlattı.

Kocadayı'nın müdahalesiyle boğazındaki cisim çıkartılan çocuk, kontrol amaçlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen Halil İbrahim Kocadayı, taburcu edildi.

"Benim için anlatılmaz bir duygu"

Sağlık çalışanı Aylin Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin kendilerini aradığında büyük panik içinde olduğunu söyledi.

Durum hakkında bilgi aldığını aktaran Demirel, "Çocuğun solunumunun tıkandığını ve morardığını bize belirttiler. Çocuk hastalarda bizim için solunum çok önemli. Ambulansı hemen adrese çıkarttık, aynı zamanda aileye ilk yardım bilgilerini verdim. Neler yapmaları gerektiğini tek tek anlattım." dedi.

Hem sağlık çalışanı hem de anne olarak olaya yaklaştığını belirten Demirel, "Benim için anlatılmaz bir duygu, insanların en önemli anında yardımcı olabilmek onların hayata tutunabilmelerini sağlamak bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Demirel, çocuk hastaneye gittikten sonra da sağlık durumu takip ettiğini anlatarak, "Aile hastaneye gittikten sonra da onları aradım. Çok şükür çocuğun durumu iyiymiş. Buradaki arkadaşlarımıza ve bana da bir moral oldu." diye konuştu.

"Allah sağlık çalışanlarından razı olsun"

Babaanne Ayşe Kocadayı da kızının 112 Acil Servis ekiplerini aradığını ve onların anlattıklarını da kendisinin uyguladığını belirterek, "Yüz üstü çevirerek sırtına vurdum ve oyuncak boğazından çıktı. Allah sağlık çalışanlarından razı olsun, onlar olmasaydı çocuğumuz boğulabilirdi." diye konuştu.

Anne Bedriye Kocadayı ise kendisinin mutfakta yemek yaptığı esnada çocuğunun boğazına oyuncak parçası kaçtığını ve geldiğinde ise nefessiz kaldığını gördüğünü söyledi.

Babaannenin müdahalesiyle çocuğunun kurtulduğunu anlatan anne Kocadayı, çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Sağlık personeli Aylin hanıma teşekkür ediyorum. O olmasaydı çocuğumu kurtaramazdık belki. Buradan annelere sesleniyorum sizler de çocuklarınıza oyun oynadıkları esnada dikkat edin." ifadelerini kullandı.

Sağlık görevlilerinin telefonla yönlendirdiği babaanneden 'hayat kurtaran müdahale'
Sağlık görevlilerinin telefonla yönlendirdiği babaanneden 'hayat kurtaran müdahale'
Sağlık görevlilerinin telefonla yönlendirdiği babaanneden 'hayat kurtaran müdahale'
Sağlık görevlilerinin telefonla yönlendirdiği babaanneden 'hayat kurtaran müdahale'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

İlgili Haberler

Apartman sakinlerinden 'hayat kurtaran' bağış
Apartman sakinlerinden "hayat kurtaran" bağış
- Çöpün içine düşen köpeği temizlik görevlisi kurtardı
- Çöpün içine düşen köpeği temizlik görevlisi kurtardı
Din görevlilerinin beklentilerini çevirim içi toplantıda ele alındı
Din görevlilerinin beklentilerini çevirim içi toplantıda ele alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Enner Valencia
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık görevlilerinin telefonla yönlendirdiği babaanneden "hayat kurtaran müdahale" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:22:35. #1.14#
title