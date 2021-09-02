Sağlık çalışanlarına destek maçı
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Sağlık çalışanlarına destek maçı

Sağlık çalışanlarına destek maçı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

VAN (İHA) – Korona virüs salgını nedeniyle yoğun emek ve fedakarlıklarda bulunan sağlık çalışanlarına motivasyon ve aşı yapılmasına destek amaçlı Çatak Belediye Spor Kulübü ile Van İl Sağlık Müdürlüğü arasında dostluk maçı düzenlendi.

VAN (İHA) – Korona virüs salgını nedeniyle yoğun emek ve fedakarlıklarda bulunan sağlık çalışanlarına motivasyon ve aşı yapılmasına destek amaçlı Çatak Belediye Spor Kulübü ile Van İl Sağlık Müdürlüğü arasında dostluk maçı düzenlendi.

Çatak Belediyesinin özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek, onların motivasyonlarını artırmak ve kıymetli çalışmalarının unutulmadığını vurgulamak amacıyla düzenlediği futbol maçının hakemliğini İkram Çakar yaparken, karşılaşma 7-7 berabere bitti.

Çatak 15 Temmuz Mesire Alanı Futbol Sahasında gerçekleşen futbol maçına; Çatak Belediye Spor Kulübü Futbol Takımında Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan, Çatak Belediye Spor Kulüp Başkanı Erdoğan Babur ve ilçede görevli kurum amirleri yer alırken; İl Sağlık Müdürlüğü takımında ise Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Çetin Yüce, Garaj Amiri Murat Beşenk, Özsağlık İş Sendika Şube Başkanı Gökhan Öznur, Şube Başkan Yardımcısı Kadir Ermin, Sağlık Spor Takım Asbaşkanı Faruk Yergin, Takım Kaptanı Bahattin Bozdemir ve sağlık çalışanları yer aldı.

Maç öncesi ve sonrası sağlık personelleri ile muhabbet edilerek hatıra fotoğrafları çekildi. - VAN

Sağlık çalışanlarına destek maçı
Sağlık çalışanlarına destek maçı
Sağlık çalışanlarına destek maçı
Sağlık çalışanlarına destek maçı
Sağlık çalışanlarına destek maçı
Sağlık çalışanlarına destek maçı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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