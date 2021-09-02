Sağlık çalışanlarına destek maçı

VAN (İHA) – Korona virüs salgını nedeniyle yoğun emek ve fedakarlıklarda bulunan sağlık çalışanlarına motivasyon ve aşı yapılmasına destek amaçlı Çatak Belediye Spor Kulübü ile Van İl Sağlık Müdürlüğü arasında dostluk maçı düzenlendi.