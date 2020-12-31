Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz."

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz.