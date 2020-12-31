Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz."
31.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:25
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ