Sağlam: "Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"
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Sağlam: "Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

Sağlam: 'Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "İnanç ve azimle tutkumuzu ortaya koyup kalan tüm maçlarımızı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan ve Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "İnanç ve azimle tutkumuzu ortaya koyup kalan tüm maçlarımızı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan ve Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Menemenspor ile 2-2 berabere kaldıktan sonra şampiyonluk yolundaki avantajını Adana Demirspor'a kaybeden ve 3. sıraya gerileyen Samsunspor'da Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yazılı açıklamada bulundu.

Şampiyonluk hakkındaki görüşlerini dile getiren Ertuğrul Sağlam, şunları söyledi:

"Değerli Samsunspor sevdalıları; dünkü Menemenspor mücadelesindeki puan kayıpları bu armaya gönül veren herkesi çok derinden yaraladı. Ben ve ekibim de beklenmeyen bu sonuç karşısında son derece üzgünüz. Bununla beraber bu sonucu büyük bir avantaj kaybı olarak değerlendirip, bu puan kaybının bizi inandığımız yoldan döndürmesine izin veremeyiz. Elbette içimiz buruk, elbette kötü bir gece geçirdik. Bugün toparlanıp, yola çıktığımız günü hatırlayarak ayağa kalkmak durumundayız. Bizi yeniden kendimize getirecek dersleri alacağız ve Süper Lig hedefimize daha çok sarılacağız. Geçtiğimiz hafta ifade ettiğim gibi, son düdük çalana dek tek yürek, tek yumruk olursak biz bu işi başarırız. Bugüne kadar hiç bir şampiyonluk kolay kazanılmadı. Bundan sonra da işimiz kolay olmayacak. Her takımın rakibini yendiği ligde, yapabileceğimiz ve odaklanacağımız tek nokta önümüzdeki maçları kazanmak olacak. Hiçbir mazeretin ve bahanenin kabul edilmeyeceği haftalara geldik. İnanç ve azimle tutkumuzu ortaya koyup kalan tüm maçlarımızı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan ve Samsunspor'u Süper Lige taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Birlikte başaracağız." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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