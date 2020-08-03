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Safranbolu'ya bayramda turist yağdı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı'nda turist akınına uğrarken esnafın yüzü güldü.

Safranbolu'ya bayramda turist yağdı
03.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:45

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı'nda turist akınına uğrarken esnafın yüzü güldü.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda yaşanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kurban Bayramı'na ümit bağlayan esnaflar, umduklarını buldu.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran tarihi ilçe, zamanda yolculuk yapmak isteyen turistlerin uğrak yeri oldu.

"Korumanın başkenti" unvanının yanı sıra Osmanlı'nın şehir hayatı, yaşantısı ve mimarisiyle Osmanlı'nın parmak izi olarak adlandırılan Safranbolu'da, pandemi nedeniyle uzun zamandır iş yapamayan esnafların da yüzü gelen turistlerle güldü.

İlçede uzun süredir esnaflık yapan İsmail Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda esnafın yüzünün güldüğünü söyledi.

Yerli turistin çok büyük bir ilgi gösterdiğini ifade eden Yılmaz, "Türkiye'den yerli misafirlerimiz çok. Tarihi Çarşı da çok kalabalık, esnafın da yüzü güldü. Bizim için çok güzel oldu. Esnaf biraz daha rahatladı, bir beklentisi vardı. Ramazan'da tamamen kapalıydı esnaflar. Bayramda insanların çoğu dikkat edemedi, maske de çok takılmadı. Bayramdan sonra bu duracak mı ilerleyecek mi belli olacak" dedi.

Tarihi Çarşı'da saat tamirciliği yapan Mehmet Yapıcı da Kurban Bayramı'nın esnaflar açısından güzel geçtiğini belirtti.

Esnafların biraz rahat nefes aldığını vurgulayan Yapıcı, "Bu bayramda bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Esnaflarımız biraz alışveriş yaptı. Kurallara uyma yönünde insanlarda biraz zayıflama oldu. Maskesiz dükkana giriyorlar, yanımıza yaklaşıyorlar, kafaları kafamıza değiyor. Vatandaş kendisinde olmadığını düşünüyor ama bizde olmadığını nereden biliyor. İnşallah bayramdan sonra vukuat olmaz. Ramazanda esnafların çok büyük zararları oldu. Bizim en önemli günlerimiz bayramlar, hafta sonları bunlarda birikim yapamazsa diğer günler karşılama şansı yok. Ramazan Bayramı bir eksikliktir" diye konuştu.

Esnaflardan Hüsnü Özdemir de güzel bir bayram geçirdiklerini kaydetti.

Güzel bir kalabalık olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Safranbolu esnafının yüzü güldü. Uzun bir süreden sonra bu kadar insanı görmek çok güzel. Ramazan Bayramı farklı oluyordu. Ramazan Bayramı'nda deniz sezonu yok, bu bayramda deniz sezonu var. Yine de güzel geçti." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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