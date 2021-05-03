Sadi Çeri: "Son 3 maçımızda da aynı reaksiyonu göstermeliyiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sadi Çeri: "Son 3 maçımızda da aynı reaksiyonu göstermeliyiz"

Sadi Çeri: 'Son 3 maçımızda da aynı reaksiyonu göstermeliyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Alanyaspor karşısında gösterdikleri performansı son 3 haftada da göstermeleri gerektiğini söyledi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Alanyaspor karşısında gösterdikleri performansı son 3 haftada da göstermeleri gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri basın toplantısına açıklamalarda bulundu. Müsabakaya arzulu başlayan taraf olduklarının altını çizen Sadi Çeri, "Birlik beraberlik içinde her yerde kompakt oynadık. Bizde bu vardı, bunu sahaya yansıtmamız lazımdı. Son iki maçta da mağlup olduk. Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyuncu grubu bunu gösterdi. Onlarla gurur duyuyoruz. Önemli 3 maçımız var aynı reaksiyonu gösterip devam ettirmemiz gerekiyor. Topla oynayan, topla oynama arzusu olan Alanyaspor'a karşı topu alıp oynamak istedik. Yüzde 60'a 40 olmasına rağmen genel olarak etkili olup, topu tutan taraf bizdik" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alanyaspor'da Salih Uçan'ın elmacık kemiği kırıldı
Alanyaspor'da Salih Uçan'ın elmacık kemiği kırıldı
Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı
Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı
Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sadi Çeri: "Son 3 maçımızda da aynı reaksiyonu göstermeliyiz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 19:40:29. #1.16#

title