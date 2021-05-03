Sadi Çeri: "Son 3 maçımızda da aynı reaksiyonu göstermeliyiz"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Alanyaspor karşısında gösterdikleri performansı son 3 haftada da göstermeleri gerektiğini söyledi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Alanyaspor karşısında gösterdikleri performansı son 3 haftada da göstermeleri gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri basın toplantısına açıklamalarda bulundu. Müsabakaya arzulu başlayan taraf olduklarının altını çizen Sadi Çeri, "Birlik beraberlik içinde her yerde kompakt oynadık. Bizde bu vardı, bunu sahaya yansıtmamız lazımdı. Son iki maçta da mağlup olduk. Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyuncu grubu bunu gösterdi. Onlarla gurur duyuyoruz. Önemli 3 maçımız var aynı reaksiyonu gösterip devam ettirmemiz gerekiyor. Topla oynayan, topla oynama arzusu olan Alanyaspor'a karşı topu alıp oynamak istedik. Yüzde 60'a 40 olmasına rağmen genel olarak etkili olup, topu tutan taraf bizdik" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı