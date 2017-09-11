Hepsi de Erkek! İşte Dünya Liderlerinin Saç, Makyaj ve Estetik Masrafları!

Gece-gündüz demeden mesaide olan liderlerin yorgun ve stresli gözükmemesi, yüzlerinin kamera ışıklarında parlamaması, terlediklerinin, özellikle de yüzlerinin kızardığının kamufle edilmesi şart. Makyajına, saçına en çok önem veren liderler sizi epey şaşırtacak. İşte HT Pazar'dan Sema Ereren ve Can Baytak'ın haberine göre dünya liderleri ve makyaj masrafları:

Emmanuel Macron

39 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı Macron, liderliğinin ilk 3 ayında makyajına 26 bin euro harcadı. Elysee Sarayı, Macron'un makyözü Natacha'nın biri 10 bin, diğeri ise 16 bin euro tutarında iki fatura gönderdiğini doğruladı. Ancak yakın zamanda bu masrafın azalacağının altı çizildi. Nicolas Sarkozy ve François Hollande'ın aksine Macron makyajı için devamlı bir görevli çalıştırmak yerine dışarıdan hizmet alıyor. Önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleneceğiyse muamma.

Barack Obama

Obama makyajlarında asla maskara, far, dudak parlatıcısı, allık kullandırmazdı. Eski ABD Başkanı'nın makyajında sadece fondöten, pudra ve concealer tercih edilirdi ki başkan bunları da özellikle dünyaya sesleneceği toplantılarda isterdi. Fotoğrafları çekilecek olsa bile ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçireceği zamanlarda makyaj yaptırmaktan uzak dururdu.

Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy, her ay yüzü için 8 bin euro harcadı. Sarkozy için saray ayda 8 bin euro'ya çalışan bir makyözle anlaşmıştı. Bu arada 2007 seçim kampanyası için Sarkozy makyajı ve saçı için 34 bin euro harcadı.

Vladimir Putin

Rus lider makyajından ziyade yüzüne yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme geliyor. Yıllar geçtikçe daha da gençleştiği konuşulan Putin'in arada bir ortadan kaybolup, gizli gizli özel cilt bakımları yaptırdığı da söylentiler arasında. Göz altı torbaları, kırışıklıkları yıllar geçtikçe bir bir yok olan liderin söylentilere göre botoks, dolgu, kaş kaldırma operasyonları ve gençlik iksirleri vazgeçilmezleri arasında.

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski berberlerinden Amy Lasch, polemik konusu olan Trump saçı için açıklık getirdi: Onunkisi peruk değil; kabarık saçları yüzde 100 doğal. 80'lerden beri aynı saç modelini kullanıyor, değişimden korkuyor. Ancak bir gerçek var ki o da başkanın saçlarının korkunç derecede kuru ve cansız olduğu. Dahası saçındaki ton farklılıkları boyasının da başarısız olduğunu gösteriyor. Acaba eşi ya da kızı mı boyuyor?

Justin Trudeau

Kanada Başkanı Justin Trudeau, saç kesimine çok para harcamayan nadir isimlerden. Kanada'nın 23'üncü başbakanı saç kesimi sadece 32 dolar.

François Hollande

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı François Hollande, şampuan masrafları nedeniyle uzun süre tartışma yaratmıştı. Hollande'ın aylık berber masrafı 10 bin euro, makyaj masraflarıysa 6 bin euro idi.

George W. Bush

"ABD Başkanlarının makyözü" olarak bilinen, Richard Nixon'dan George W. Bush'a pek çok başkanın makyajını yapan Lois Cassano, "Dünyayı yöneten başkanların hiçbiri bugüne dek yüzlerindeki herhangi bir kusuru kapatmamı istemedi" diyor ve ekliyor:

"Onları daha genç göstermek gibi bir baskı hiç hissetmedim. Daima kendileri gibi olurlar, belki biraz daha iyi görünmek amaç!".

Cassano bir defasında George W. Bush ve Tony Blair'in olağanüstü basın toplantısına 7 dakika kala her iki liderin de makyajını 3 dakika içinde tamamlamış. Bu arada saçı konusunda çok hassas olduğu bilinen Bush'un konuşma yapmadan önce hacimli görünmesi için saçı kabartılırmış.

David Cameron

İngiltere'nin eski devlet başkanı David Cameron'ın berberi Raffaele "Lino" Carbosiero, kesim ve kurutma işlemi için 90 Pound alıyordu.

Bill Clinton

Bill Clinton da saçı konusunda hassas isimlerden. Eski ABD başkanı saçını 200 dolara kestiriyor.

Tony Blair

1999-2005 yılları arasında İngiltere Başbakanı Tony Blair'in basın toplantıları için makyaja epey para harcağı gündeme gelmiş hatta başbakanın kozmetiğe ortalama bir İngiliz kadının 2 katı para harcadığı iddia edilmişti.