İstihbarat Eski Daire Başkanı Sabri Uzun Kimdir?

GİRESUN (Haberler.com) - Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "örgüte yardım'' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Peki, Sabri Uzun kimdir? Sabri Uzun biyografisi ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde…

SABRİ UZUN KİMDİR?

Uzun, aslen Giresun Eynesilidir. 1978 yılında emniyetteki görevine başladı ve 2013 yılına kadar sürdürdü. 40 yıllık mesleki kariyerinde Türkiye'de meydana gelen istihbarat olaylarının çoğunda önemli rol üstlendi.

Gündeme oturan birçok olayı- içinde barındıran ''İn'' adında kitabı bulunan Uzun, bir kitabında 28 Şubat süresince tanık olduğu olayları kaleme aldı.

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