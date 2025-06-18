Sabri Ugan ne kanseri? Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'dan üzücü haber!

Spor medyasının sevilen isimlerinden biri olan ve uzun yıllar boyunca ekranlarda sporseverlerle buluşan ünlü spiker Sabri Ugan hakkında üzücü bir gelişme kamuoyuna yansıdı. Kariyeri boyunca birçok önemli spor karşılaşmasını sesiyle hafızalara kazıyan Ugan'ın sağlık durumu, sosyal medya ve spor camiasında büyük endişe yarattı. Peki, Sabri Ugan hasta mı, ne hastası? Sabri Ugan'a ne oldu? İşte, detaylar…

SABRİ UGAN NE KANSERİ?

Türk spor basınının önde gelen isimlerinden Sabri Ugan, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 62 yaşındaki deneyimli spikerin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Yaklaşık üç aydır tedavi sürecinde olduğu belirtilen Ugan, yaşadığı rahatsızlığı kamuoyuyla paylaştı. Ancak şu aşamada hangi kanser türüyle mücadele ettiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Sabri Ugan ne kanseri

Üzücü haberi sosyal medya hesabından veren Sabri Ugan, paylaşımı sırasında"Yaklaşık 3 aydır sağlık sorunlarım var. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Biliyorum ki bu hastalığın öznesi benim. Bana düşen kuvvetli kalmak. Birinci kemoterapiyi tamamladık.

Yediğim baklavalar, börekler şekerimi 500'ün üzerine çıkarmış. Hemşireler hayatımı kurtardı. Onlara nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Sabri Ugan'a ne oldu

Ugan'ın sağlık durumuyla ilgili daha detaylı bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Spor camiasında geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından sevenleri, ünlü spikerin tedavi sürecini yakından takip ediyor.

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