Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan hükümete çağrı Açıklaması
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Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Ekonomi, Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan hükümete çağrı Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halk sağlığı ve ulusal ekonomi programı hazırlanması gerektiğini belirtti.

13.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:30
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan hükümete çağrı Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halk sağlığı ve ulusal ekonomi programı hazırlanması gerektiğini belirtti.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı "Milletimiz İçin İktidara Sesleniş" başlıklı konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararını "onurlu bir davranış" olarak gördüklerini söyledi.

Salgın nedeniyle yaşanan krizin ancak birlik beraberlik ve aklıselimle atlatılabileceğini vurgulayan Karamollaoğlu, barış ve huzur ortamını temin edecek bir dil ve üslup kullanılması gerektiğini bildirdi. Karamollaoğlu, birlik ve beraberliğin inşaasında en önemli sorumluluğun iktidarda olduğunu ifade etti.

Karamollaoğlu, milletin kriz zamanlarında devletinin yanında durarak her türlü fedakarlığı yaptığına işaret ederek, fedakarlık sırasının iktidarda olduğunu belirtti.

Halk sağlığı krizi olarak ortaya çıkmışsa da ekonomik ve sosyal yönü çok ağırlıklı olan bir krizle karşı karşıya bulunduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, "Bu sebeple çok boyutlu ele alıp aklıselimle bir halk sağlığı ve ulusal ekonomi programı hazırlanıp daha fazla zaman kaybetmeden hayata geçirilmelidir." dedi.

"Toplanan yardımlar için özel fon yönetimi oluşturun"

Milli Dayanışma Kampanyası'na da değinen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verdiğiniz IBAN numarasını geri çekin. Siz IBAN numarası isteyin. Bu süreçte kimsenin aç ve açıkta kalmayacağının garantisi olun. Biz Bize Yeteriz kampanyasını sürdürmekte kararlıysanız toplanan yardımların yönetimi ve denetimi için özel bir fon yönetimi oluşturun. Onun yönetiminde Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen tüm partilerden birer temsilci de bulunsun. Böyle bir adım kampanyaya olan güveni artırmakla kalmayacak, göreceksiniz birlik ve beraberliğimizi perçinleştirecektir."

Karamollaoğlu, belediyelerin yardım toplaması konusuna ilişkin de "Seçimle iş başına gelmiş, halka en yakın kurumlar olan belediyelerle kampanya yarışına girmek, onların hesabına bloke koymak yerine mağdur olan vatandaşlarımıza en hızlı ve en kapsamlı şekilde ulaşmak için çaba harcayın. Merkezi yönetim ile belediyelerin çatışmasını değil, eş güdüm halinde çalışmasını sağlayın." diye konuştu.

"Her bir vatandaşa 1000 lira verin"

Kapanan iş yerleri ve esnafın kira harcamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmasını öneren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Çiftçilerin borçlarını tümüyle yeniden yapılandırın. Başta çiftçi ve besiciler olmak üzere küçük ve orta boy işletmelere faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı getirin. Ülkenin zor duruma düşen stratejik müesseselerinin yabancılara peşkeş çekilmesine asla fırsat vermeyin. İşsizlik Fonu'nu bugünler için saklamış olmanız icap ederdi. Bu fonu kimsenin işsiz kalmayacağının garantisi olarak hayata geçirin. Bu ülkenin her bir vatandaşına ayrım yapmaksızın 1000 Türk lirasını karşılıksız nakit olarak verin."

Kaynak: AA

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