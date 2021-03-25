Saadet Partili Karaduman: "Yastığın altında değil altın, kefen parası bile kalmadı"
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Saadet Partili Karaduman: "Yastığın altında değil altın, kefen parası bile kalmadı"

Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Saadet Partili Karaduman: 'Yastığın altında değil altın, kefen parası bile kalmadı'

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Vatandaşın yastığının altında değil altın ve döviz, artık kefen parası bile kalmamıştır.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Vatandaşın yastığının altında değil altın ve döviz, artık kefen parası bile kalmamıştır. İnsanlarımızın artık fedakarlık yapmaya gücü ve takati kalmamıştır." dedi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 19 yıldır iktidar olan AK Parti'nin, kongresinde, "Türkiye için güven istikrar" temasını slogan olarak belirlediğini, bunun komik bir itiraftan başka bir şey olmadığını savundu.

Günübirlik kararlarla ve bazı kişilerin görevden alınmasıyla sorunların çözülemeyeceğini söyleyen Karaduman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırma çağrısını eleştirdi.

Karaduman, "Vatandaşın yastığının altında değil altın ve döviz, artık kefen parası bile kalmamıştır. İnsanlarımızın artık fedakarlık yapmaya gücü, takati ve iktidarın beceriksizliğinin bedelini ödemeye mecali kalmamıştır. Bulunduğumuz sorunların içerisinde israfın haddi ve hesabı yokken, siz keyfi kararlarla ülkeyi bir karanlık girdaba sokmuşken, hangi hakla, akılla vatandaştan fedakarlık bekliyorsunuz?" diye sordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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