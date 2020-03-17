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Ekonomi

S&P'den "küresel resesyon" uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle duran ekonominin bu yıl küresel bir resesyona neden olacağını bildirdi.

17.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:42
S&P'den

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerle duran ekonominin bu yıl küresel bir resesyona neden olacağını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, salgının kontrol altına alınmasına yönelik alınan önlemlerin ekonomide ani bir durmaya neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerle duran ekonominin, dünya genelinde yoğun bir kredi baskısı oluşturarak, bu yıl küresel bir resesyona neden olacağı ifade edildi.

"Temerrüt artışına neden olacaktır"

Nakit akışındaki düşüş, sıkı finansal koşullar ve petrol fiyatındaki eş zamanlı şokun kredi itibarına zarar vereceğine işaret edilen açıklamada, salgının etkisinin büyüklüğünün sanayi ve varlık sınıfına göre farklılık göstereceğini kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Küresel Araştırma Başkanı Alexandra Dimitrijevic, "Bu faktörler büyük ihtimalle temerrütlerde bir artışa neden olacaktır. ABD'de finansal olmayan şirketlerde temerrüt oranı, 12 aylık süreçte yüzde 10'un üzerine çıkabilir ve Avrupa'da tek haneli oranlara yükselebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dimitrijevic, ciddi ancak kısa ömürlü olacak ekonomik küçülmenin, zayıf kredileri ya da doğrudan maruz kalan sektörleri etkilemesinin muhtemel olduğunu aktardı. Dimitrijevic, "Uzun süreli resesyonun daha geniş sonuçları olacaktır." ifadesini kullandı.

Ekonomik büyüme için yüzde 1-1,5 tahmini

S&P'den yapılan bir diğer açıklamada da aşağı yönlü riskler nedeniyle ekonomik büyümenin yüzde 1 ile yüzde 1,5 arasında gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, salgının ekonomik etkilerinin sert bir şekilde kötüleştiğine işaret edilirken, Çin'den gelen ocak ve şubat ayına ilişkin ekonomik verilerin korkulandan daha kötü olduğu belirtildi.

Avrupa ve ABD'de ekonomik faaliyet, kazançlar ve kredi kalitesinin kötüleştiğine dikkat çekilen açıklamada, Kovid-19 salgının tırmanışa geçmesi, piyasalardaki dalgalı seyir ve artan kredi baskısıyla bu yıl küresel bir resesyon beklediği ifade edildi.

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Kaynak: AA

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