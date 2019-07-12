S-400'ler ilk kısmı Türkiye'ye ulaştı; bundan sonraki teslimat süreci nasıl işleyecek?
Rusya'dan alınan S-400' Hava Savunma Sistemleri'nin teslimat süreci başladı. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek ve sistemin geri kalan kısmının ulaştırılmasında nasıl bir takvim takip edilecek?
Rusya'dan alınan S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin teslimat süreci başladı. Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemeleri Mürted Hava Meydanı Ankara'ya intikal etti.
Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek ve sistemin geri kalan kısmının ulaştırılmasında nasıl bir takvim takip edilecek? Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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