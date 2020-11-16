Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi

16.11.2020 14:20 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:30

Manchester United'ın efsane futbolcusu Ryan Giggs'in geçtiğimiz haftalarda fiziksel şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville, yaşanan olay sonrası ilk kez görüldü. Greville'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden Galler'in teknik direktörü Ryan Giggs'in geçtiğimiz haftalarda, uğruna 10 yıllık eşi Stacey'den ayrıldığı sevgilisi Kate Greville'e fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıkmış ve efsane isim tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi

Yaşanan şiddet olayının ardından Kate Greville, ilk kez kameralara yakalandı. İngiliz The Sun Gazetesi, 36 yaşındaki Greville'i ormanlık bir alanda yaşadığı evinin çevresinde görüntüledi.

Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi

YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ryan Giggs'ten şiddet gördükten sonra 1 Kasım'da inzivaya çekilen ve çevresindeki çoğu kişiyle görüşmeyen Greville'in yüzündeki morluklar dikkat çekti. 36 yaşındaki kadının, uğradığı fiziksel şiddetin psikolojisinden halen kurtulamadığı belirtildi.

Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi

Kate Greville'e yakın bir kaynak The Sun Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Hayatının en kötü 2 haftasını geçirdi. Konuyla ilgili kimseyle konuşmak istemiyor. Yaşadığı kabus bittiği için mutlu ve etkisinden kurtulmak için elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.

Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi
Haber Yorumları (1)
:D: İNGİLİZ BASINI BAŞLIK ATMIŞ. . . CANİ GIGGS DİYE. BİZİM TÜRK BASININDAN ÖZENMİŞ BAŞLIĞA :D
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Lütfi Elvan Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Deniz Seki Aydemir Akbaş
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Lance Stroll Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Medya Rusya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 14:38:13. #1.15#
title