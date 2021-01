Rüyada çikolata görmek ne demek? Rüyada çikolata yemek ne anlama gelir? Rüyada çikolata aldığını ve verdiğini görmek, sıcak çikolata yemek nedir?

Rüyada çikolata görmek ne demek? Rüyada çikolata yemek ne anlama gelir? Rüyada çikolata aldığını ve verdiğini görmek, sıcak çikolata yemek ne anlama gelir? Rüyada çikolata dağıtmak, çalmak, ikram etmek, hediye almak ne anlamlar gelir? Rüyada çikolata sosu görmek, çikolata görmek ama yememek ne anlama gelir? Rüyada çikolata görmenin psikolojik yorumu nedir? İşte detaylar haberimizde...

RÜYADA ÇİKOLATA GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada çikolata görmek, yakın zamanda aşık olabileceğinize, bir kutlamaya ya da kendinizi ödüllendirmeye delalet eder. Kendinizi güzel, huzurlu ve mutlu hissettiğinize işarettir. Rüyanızda bir sürü çikolata gördüyseniz, gerçek hayattaki isteklerinizde aşırıya kaçtığınızı, biraz durulmanız gerektiğini işaret eder.

Rüya sözlüğü yorumcularının kimine göre rüyada çikolata görmek, güven demektir. Rüyasında çikolata gören kimse insanların güvenini kazanır. Çevresindekilerle iyi geçinir, yeni arkadaşlar edinir ve yeni dostluklar kurar. Rüya sahibi için etrafındakilerin kolayca güvenebileceği ve bu güveni boşa çıkarmayan insan yorumu yapılır. Rüya tabiri kitaplarında rüyada çikolata yemek kimi zaman hastalık manasına gelir. Kimi kitaplara göre çikolata rengi itibarıyla iç organlarımızdan karaciğere karşılık gelir. Ayrıca rüyada bitter çikolata görmek hakkında yorumcular eğer az yenip bırakılıyorsa kişinin sağlık bulacağı yorumunu yapar.

RÜYADA ÇİKOLATA YEMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada çikolata yemek, yaşamınızda aldığınız kararlarda mantıktan çok duyguya yer verdiğinizi gösterir. Duygularınıza hakim olmayı öğrenmeniz gerektiğine bir işarettir. Aynı zamanda insanların size güven duyduğu ve birçok insanla tanışıp, birçok dostluklar kazanacağınıza yeni arkadaşlıklar kuracağınıza işaret etmektedir. Rüyada çikolata yemek sağlıkla ilgili olarak da yorumlanır. Rüyada çikolata yediğini gören kimsenin yakın zamanda bir sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğine, aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşacağına delalet eder. Rüyanızda çikolatayı yiyen siz değil de başka bir kişiyse, yani rüyada başka bir kişinin çikolata yediğini görmek hayatınızda bazı kısıtlamalar gerektiğine zira bazı şeylere olan aşırı düşkünlüğünüzün hayatınızda kötü sonuçlar doğurabileceğine işaret eder.

RÜYADA ÇİKOLATA ALDIĞINI GÖRMEK

Rüyada çikolata aldığını gören kişi, hayatınızda güzel gelişmelerin olacağının habercisi olabilir. Yeni lezzetler, yeni arkadaşlıklar belki de yeni aşklar sizi beklemektedir.

Rüyada birinden çikolata almak yakın zamanda müjdeli bir haber alınacağı anlamına gelir. Hayat içerisinde var olan sıkıntılardan kurtulmak ve maddi sorunları veya hastalıkları bertaraf etmek sonucu da çıkabilir. Bu durum sevdiklerinizden, dostlarınızdan ya da iş Arkadaşlarınızdan kim olursa olsun birinden çikolata aldığınızda yorumlar ortaktır. Sıkıntıları geride bırakarak mutlu bir yaşama uzanacağınız rüyada çikolata görme tabiri, tersi olarak hastalıklardan haberdar olunacağı anlamına da gelebilir.

RÜYADA ÇİKOLATA VERDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada bir kişiye çikolata verdiğini görmek, hayatta aldığınız kararların mantık ve duyguyla eşit seviyede olduğunun, duygularınızı dizginlemeye, onları yönetmeye başladığınıza işaret eder. Rüyada etrafınızdaki herkese çikolata dağıttığınızı gördüyseniz önünüzdeki dönemlerde herkese karşı biraz daha adil olacağınıza işaret eder.

RÜYADA SICAK ÇİKOLATA YEMEK

Rüyada sıcak çikolata yapmak ya da rüyada sıcak çikolata içmek, önünüzdeki zamanlarda sevgi dolu, mutlu ve huzurlu bir döneme gireceğinize işaret eder. Rüyada çikolatalı süt içmek, artık hayattan zevk alır hale geleceğinize, birçok şeyin sizin için daha güzel olacağına, hayat hakkında çok daha güzel duygular beslemenize işaret eder.

RÜYADA ÇİKOLATA HEDİYE ALMAK

Rüyada sevgiliden çikolata hediye almak, aşk, muhabbet, sadakat demektir. Sevgili tarafından önemsenmeye, ilgi ve değer görmeye, onun tarafından el üstünde tutulmaya ve aradaki aşkın büyüklüğüne, gerçekliğine ve de saflığına yorulur. Rüyayı gören kişi ve sevgilisi bir birine deyim yerindeyse kör kütük aşık demektir. Rüyada eski sevgiliden çikolata hediye almak, unutulmayan eski anılardır. Rüyada sepet sepet çikolata hediye almak, bir insanın rüya sahibinin kendi nazarında ne kadar kıymetli ve vazgeçilmez olduğunu ona ispat etmek için yapacağı bir jest demektir. Bu hoşluk anne, baba, kardeş, eş, sevgili ya da iyi geçim halinde olunan bir arkadaş, komşu veya dost tarafından gerçekleştirilebilir.

RÜYADA ÇİKOLATA DAĞITMAK

Rüyayı gören kişinin candan, paylaşımcı, gönlü zengin, insanlarla iyi geçinen bir insan olduğu anlamına gelir. Rüyada nişan çikolatası dağıtmak, yaşanılan büyük bir sevinci ya da çok hayırlı niyetlerle girilecek bir yola ve bunu insanlara açıklamaya yorulur. Rüyada bozuk çikolata dağıtmak, bir iyilik yapmak isterken bilmeden ve istemeden insanların ağız tadını daha fazla kaçırmak anlamına gelir. Rüyada kutu içinde çikolata dağıtmak, insanları memnun ve mutlu edecek bir davranışta bulunmak demektir. Rüyada tepside çikolata dağıtmak, gönüllü olarak bir organizasyon, davet ya da etkinlikte davetlilere severek ve isteyerek hizmet etmektir.

RÜYADA ÇİKOLATA ÇALMAK

Rüyada marketten çikolata çalmak, kimseye zararı olmamasına rağmen toplum yasaklarına aykırı bir davranışta bulunmaya bu nedenle herkes tarafından iyi bilinen imajın zedelenmesine ve itibarın sarsılmasına delalet eder. Rüyada birinin çantasından çikolata çalmak, bir insanın yararına yani onu düşünerek onu bir konuda uyarmaya ya da bir alışkanlığını abartması durumunda yaşayabileceği sıkıntıları ona anlatabilmek için bir davranışta bulunmaya yorulur. Rüyada buzdolabından çikolata çalmak, bir işi kimseye sezdirmeden gizli gizli idare etmeye ve ilerletmeye çalışmak demektir.

RÜYADA ÇİKOLATA GÖRMEK AMA YEMEMEK NE ANLAMA GELİR?

Bir tövbe, karar ya da yemin konusunda çok kararlı davranmaya alamet eder. Bir niyeti gerçekleştirmek için gösterilecek iradenin ne kadar sağlam olduğu anlamına gelir. Rüya sahibinin kendisine daha önce zarar vermiş, onu üzmüş, yıpratmış ve mutsuz etmiş bir kimseden ya da bir durumdan özellikle kaçınması konusundaki titizliğine işaret eder. Rüyada elinde çikolata görmek ama yememek, mutluluğun da mutsuzluğun da kişinin kendisine bağlı olması ve hayatını yönlendirecek tek kişinin kendisi olması demektir. Rüyada tabakta çikolata görmek ama yememek, bir oyuna gelmemek ve uyanık davranarak bir tuzağa düşmekten kurtulmak demektir.

RÜYADA ÇİKOLATA SOSU GÖRMEK

Çok yerde kullanılabilecek ve bu yönüyle çok işe yarayacak bir mal ya da eşya edinmek anlamına gelir. Rüyada çikolata sosu yapmak, her yerde geçerli olacak bir yetenek geliştirmeye ve dünyanın neresinde olursa olsun ilgi ve kabul görmesi sayesinde bunun avantajını yaşamaya işaret eder. Rüyada çikolata sosu yemek, kazanılanın ve rızkın helal ve temiz olması sayesinde onu tatlı tatlı harcamaya ve yemeye yorulur. Rüyada çikolata sosu almak, bir eğlenceye katılmak için hazırlık yapmak demektir.

RÜYADA ÇİKOLATA TOPLAMAK

Rüyada çikolata toplamak, kişinin hayatı önemsemediğine, gelip geçici olduğuna, bu yüzden de mal veya mülk sahibi olmaya çalışmadığına, eline geçen parayı bilinçsizce harcadığına işarettir.

Hiçbir fonksiyonelliği, özelliği ya da işe yararlılığı olmayan eşyaları biriktirmek demektir. Sadece yer işgal eden ama yine de kişiye hoş gelen, gözüne hitap eden ve onda estetik duygusu uyandıran şeylerin koleksiyonunu yapmasıdır. Rüyada ağaçtan çikolata toplamak, gerçek sanılarak alınan malların taklit olduğunu fark etmek anlamına gelir. Rüyada yerden çikolata toplamak, herhangi bir bedel ödemeden elde edilen mal ya da eşyaların kazanç olmasına alamet eder. Kişiye, deyim yerindeyse kısa günün karı dedirtecek bir olay yaşaması demektir.

RÜYADA ÇİÇEK VE ÇİKOLATA GÖRMEK

Rüya sahibinin kendisine yapılacak bir sürprizden ya da ona verilecek bir hediyeden haberdar olmasına fakat ona sürpriz yapacak veya hediye verecek kişilerin hevesinin kırılmaması ve heyecanının bitmemesi için yine de habersizmiş gibi yapmasına işaret eder. Yani kişinin kendisine yapılacak bir güzelliği bildiği için beklediği anlamına gelir. Rüyada birinden çiçek ve çikolata almak, karşı cinsten bir kişinin rüya sahibini duygusal olarak cezbetmek ve etkilemek için bir girişimde bulunması demektir. Rüyada birine çiçek ve çikolata almak, bu defa da rüyayı gören kişinin karşı cinsten birinin dikkatini çekmek adına atacağı büyük bir adıma yorulur.

RÜYADA ÇİKOLATA GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU NEDİR?

Çikolata lezzeti, güzelliği ve hatta kokusuyla insanı kendine çeken ve reddedilmesi mümkün olmayan bir yiyecektir. Ekmek ya da su gibi yaşamsal zorunluluğu simgelemez. Yani birey için yokluğunda büyük sıkıntı verecek bir şey değildir. Zevke yönelik, varlığında mutluluk verecek, ağzı tatlandıracak özelliği olan çikolata yokluğunda kimseyi öldürmez. Aynı şeyi ekmek için ya da su için söyleyemeyiz çünkü her ikisi de birey için mecburidir ve olmamaları halinde büyük zahmet yaşanması anlamına gelir. Dolayısıyla çikolata bireyde keyfi yerinde olduğunda görmek, tatmak ve yaşamak isteği şeyleri ifade eder. Bu demektir ki birey bir borcu ödemenin, bir belayı savmanın,tatsız bir konuyu kapatmanın ya da bir hastalığı yenmenin çabası içindedir ve aksi halde şu an için her ne kadar çok ihtiyacı olsa da tatile çıkmayı, kutlama yapmayı ya da eğlenmeyi düşünmesi söz konusu bile olmayacaktır.