UEFA'dan Putin'e sert darbe! Rusya'nın Şampiyonlar Ligi rüyası bitiyor
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar futbola da etki etti. Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde oynanması planan Şampiyonlar Ligi finalinin tehlikeye girdi. UEFA, finalin adresini değiştirmeyi düşünüyor.
Uefa'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Şampiyonlar Ligi finalinin Petersburg'dan alınarak başka bir ülkeye verebileceği ileri sürüldü.
İngiliz gazetesi Daily Star'daki habere göre; 28 Mayıs tarihinde Gazprom Arena'da oynanacak finalin İngiltere'ye taşınabilir.
İngiltere'de finalin oynatılması planlanan stat ise Wembley. Londra'da bulunan Wembley, her ihtimale karşı hazır tutulacak.
Geçen sezon İstanbul'da oynanması planlanan final, koronavirüs sebebiyle Portekiz'in Porto kentine alınmıştı.