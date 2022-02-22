UEFA'dan Putin'e sert darbe! Rusya'nın Şampiyonlar Ligi rüyası bitiyor - Haberler
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UEFA'dan Putin'e sert darbe! Rusya'nın Şampiyonlar Ligi rüyası bitiyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar futbola da etki etti. Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde oynanması planan Şampiyonlar Ligi finalinin tehlikeye girdi. UEFA, finalin adresini değiştirmeyi düşünüyor.

Uefa'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Şampiyonlar Ligi finalinin Petersburg'dan alınarak başka bir ülkeye verebileceği ileri sürüldü.

Rusya ve Ukrayna gerilimi futbolu kötü salladı! Şampiyonlar Ligi finali tehlikedeRusya Gazprom Arena

İngiliz gazetesi Daily Star'daki habere göre; 28 Mayıs tarihinde Gazprom Arena'da oynanacak finalin İngiltere'ye taşınabilir.

Rusya ve Ukrayna gerilimi futbolu kötü salladı! Şampiyonlar Ligi finali tehlikede

İngiltere'de finalin oynatılması planlanan stat ise Wembley. Londra'da bulunan Wembley, her ihtimale karşı hazır tutulacak.

Rusya ve Ukrayna gerilimi futbolu kötü salladı! Şampiyonlar Ligi finali tehlikedeWembley

Geçen sezon İstanbul'da oynanması planlanan final, koronavirüs sebebiyle Portekiz'in Porto kentine alınmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Şampiyonlar Ligi, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, UEFA, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

hikmet yaşar:

hiç bir halt edemezler paranın çoğu rusyadan geliyor

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