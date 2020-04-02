Rusya ve Suudi Arabistan'ın anlaşacağı beklentisiyle petrol yükseldi ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve Rusya'nın fiyat savaşını sonlandırarak bir anlaşmaya varacağını beklediğini ifade etmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çözüm çağrısında bulunmasının etkisiyle yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve Rusya'nın fiyat savaşını sonlandırarak bir anlaşmaya varacağını beklediğini ifade etmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çözüm çağrısında bulunmasının etkisiyle yükseldi.

Trump, Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderleriyle görüştüğünü söyleyerek iki ülkenin fiyat savaşını "birkaç gün" içinde sonlandıracak bir anlaşmaya varacağını inandığını ifade etti.

Trump ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle enerji talebinin azalmasından ve Suudi Arabistan-Rusya fiyat savaşından olumsuz etkilenen üreticilere destek olma yollarını görüşmek için ABD petrol şirketlerini Beyaz Saray'a çağırdı. Putin de yaptığı açıklamada üretici ve tüketicilerin küresel petrol piyasasındaki "zor durumu" düzeltmek için bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Brent petrolün varil fiyatı 27 doları, ABD Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da 22 doları aştı.

Kaynak: DHA