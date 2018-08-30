Rusya'nın Efsanesi Yaşamını Yitirdi

Rusya'nın efsane ses sanatçılarından Yosif Kobzon, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Rusya'nın en önemli ses sanatçılarından olan ve bir dönem Devlet Duması Milletvekilliği yapan Yosif Kobzon hayatını kaybetti. Kobzon ayrıca, Moskova Belediyesi'nin kültür danışmanlığını yapmış, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından da devlet nişanı ile ödüllendirilmişti.

Hem sanatçı hem asker

Sovyetler Birliği döneminde sanatçı kimliğinin yanı sıra orduda uzun yıllar askerlik yapan, Özbekistan'dan Kırgızistan'a kadar birçok ülkede Sovyetler adına askeri görevlerinde bulunan Kobzon Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a girdiği dönemde de Afganistan halkı ile iletişim kurmak için önemli görevler almış, bir dönem Afganistan'da bulunarak aynı zamanda Sovyetler Birliği askerlerine moral vermişti.

Kobzon aynı zamanda 2005 yılında "Terörle mücadele kültürü" adında bir kitap çıkarmıştı. Kobzon'un adına ise birçok biyografi kitabı ve belgesel çekilmişti. Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitiren Kobzon'un ölümü nedeniyle Devlet Başkanlığı başsağlığı mesaj yayınlandı. - MOSKOVA